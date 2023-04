PDT desiste de tomar posição sobre governo Elmano e segue com um pé na base e outro na oposição

O presidente nacional em exercício do PDT, deputado federal André Figueiredo, afirmou que o partido deverá respeitar posicionamentos individuais sobre a gestão petista no Ceará

Não chegou a nenhuma conclusão a comissão do PDT no Ceará criada para decidir a posição do partido sobre o governo Elmano de Freitas (PT). O presidente nacional em exercício da sigla, deputado federal André Figueiredo, afirmou que o partido deverá respeitar posicionamentos individuais sobre a gestão petista.

Na prática, o partido desiste de buscar um entendimento sobre o racha no PDT cearense entre os que são base e oposição ao governo. "O PDT tem deputados que são base e outros que não. Nós respeitamos a posição individual de cada um. Não oficializamos nenhum posicionamento diante o governo", declarou o parlamentar, durante convenção para escolher o novo diretório municipal do PDT em Fortaleza, neste sábado, 15.

Sobre o assunto Vereadores do PDT críticos a Sarto ficam foram do diretório e protestam

Ciro diz que Sarto é perseguido, defende reeleição do prefeito e justifica Taxa do Lixo

Ciro reaparece e elogia Lupi no ministério de Lula: "Está fazendo um furacão de coisas"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo Figueiredo, a comissão criada para tratar do assunto foi "superada" após a posse de Elmano, em janeiro deste ano. "Essa comissão já foi superada. Era uma comissão antes de o Elmano tomar posse. Ele esteve duas vezes conosco. Meu relacionamento com Elmano é muito bom. Então temos um diálogo permanente com o governo, mas não necessariamente compondo o governo", afirmou o deputado. O partido tem três secretários na gestão estadual, entre outros postos.



O consenso já não era visto como possibilidade por pedetistas, diante das sequelas do rompimento com o PT nas eleições estaduais do último ano. Derrotado nas urnas, o ex-prefeito Roberto Cláudio não é entusiasta de uma reaproximação entre as siglas.

O ex-candidato ao governo do Ceará já assumiu o papel de oposição a Elmano e lidera um grupo de três deputados dissidentes (Queiroz Filho, Cláudio Pinho e Antonio Henrique) na Assembleia Legislativa do Ceará. Os movimentos são vistos com crítica por parte do senador Cid Gomes e do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará Evandro Leitão.

O grupo oposicionista, no entanto, representa minoria. Entre os 13 integrantes da bancada estadual, 10 apoiam o governo estadual.



Em dezembro de 2022, uma comissão formada por Figueiredo, pelo deputado federal Mauro Filho, o prefeito de Fortaleza José Sarto, Roberto Cláudio e ainda Cid Gomes se reuniram para debater uma possível entrada do PDT na base de Elmano. A tentativa chegou a ser adiada para fevereiro deste ano, com o retorno do Legislativo, mas não teve sucesso.

Sobre o assunto Deputado cearense e presidente do União Brasil batem boca em grupo de WhatsApp

RC diz que eleição do diretório do PDT em Fortaleza é "muito importante" para 2024

Piso da Enfermagem: reajuste deve ser concedido em maio após regulamentação no Congresso

Com cearense entre alvos, STF marca julgamento de 100 denunciados por atos golpistas; veja lista

Reajuste dos servidores: Congresso vota remanejamento de verbas na próxima terça, 18

Tags