Acilon diz que PL tem "capacidade plena" para ter candidato a prefeito de Fortaleza em 2024

O presidente estadual do Partido Liberal (PL) no Ceará, o prefeito do Eusébio Acilon Gonçalves, afirmou que a legenda tem propostas e "capacidade plena" para disputar as eleições à Prefeitura de Fortaleza com candidato próprio em 2024. Em 2022, a sigla que abriga o ex-presidente Jair Bolsonaro obteve votação expressiva no estado, elegendo nomes para o Legislativo.

"O nosso partido tem propostas para o Estado do Ceará que também são boas de ser atendidas por fortaleza (...) Nós temos capacidade técnica para discutir uma a uma as propostas que são para o bem da vida das pessoas. Por isso um partido que tem isso tem capacidade plena de disputar uma eleição e nosso partido está capacitado", disse Acilon.



Os dois deputados federais do Ceará mais votados nas últimas eleições são do PL: o ex-deputado estadual André Fernandes obteve 229,5 mil votos e o deputado federal Júnior Mano conseguiu se reeleger com 216,5 mil votos. Na Assembleia Legislativa, quem liderou a lista entre os mais votados foi Carmelo Neto (PL), ex-vereador na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), que totalizou 118.603 votos.

O saldo positivo pode garantir para a sigla mais protagonismo nas próximas eleições. Segundo Acilon, o PL deverá manter uma "oposição responsável" à gestão do governador Elmano de Freitas (PT). O político, no entanto, ainda aguarda a posição nacional da legenda para definir os rumos dos próximos quatro anos.