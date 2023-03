Petistas defendem candidatura própria para Prefeitura de Fortaleza em 2024

Parlamentares do Partido dos Trabalhadores (PT) reforçaram a defesa da tese de candidatura própria à Prefeitura de Fortaleza, onde a sigla faz oposição ao PDT, nas eleições de 2024. Os deputados estaduais Guilherme Sampaio e Larissa Gaspar sinalizaram positivamente para uma eventual candidatura do PT na Capital.



Com trajetória política ligada à Capital, Larissa era vereadora da cidade até o início deste ano e já vinha defendendo a candidatura própria em pleitos anteriores, como em 2020, quando o PT lançou a ex-prefeita Luizianne Lins na disputa. “Defendo que o PT tenha candidatura própria. Os nomes serão discutidos no momento oportuno, mas considero que o partido não deve abrir mão da candidatura própria”, afirmou a parlamentar ao O POVO.

Nas últimas duas eleições municipais em Fortaleza (2020 e 2016), o PT optou pela candidatura da deputada federal e ex-prefeita Luizianne Lins (PT), mas acabou derrotado, sem sequer conseguir ir ao segundo turno dos respectivos pleitos. Questionada se a sigla teria outros nomes com disposição para a disputa, Gaspar acenou positivamente.

“Sim, o partido tem vários quadros com capacidade de representar o PT na disputa da sucessão eleitoral de 2024. E acredito que todos nós temos disposição para cumprir as tarefas que forem designadas pelo conjunto do nosso partido”, pontuou.

Outro nome que defendeu a tese foi o deputado estadual e também ex-vereador de Fortaleza, Guilherme Sampaio. “O PT tem base social em Fortaleza. Disputamos as últimas cinco eleições e já administramos a cidade com Maria Luzia e Luzianne. Além disso, o partido liderou a aliança vencedora nas últimas eleições estaduais e governa o país. É natural que o PT seja uma opção ao eleitorado de Fortaleza”, argumentou Sampaio.

Ao ser perguntado sobre que outros nomes poderiam ser colocados no cálculo petista, o parlamentar respondeu apenas que as discussões ocorrerão mais à frente. “Nossa direção tratará do detalhamento da tática eleitoral para 2024, em diálogo com o governador Elmano, o ministro Camilo Santana e o presidente Lula”, pontuou.

Já o deputado estadual De Assis Diniz (PT) reforçou que a decisão acerca da candidatura própria “ainda será debatida nas instâncias internas” da legenda. Segundo ele, mais do que a tese ou que nome será indicado, o objetivo atual é “desenhar um projeto de governo que esteja alinhado à nova realidade estadual e federal, dentro das expectativas das gestões Elmano e Lula, e que ofereça as melhores alternativas à população”.

Em ano pré-eleitoral, atores políticos cotados para a disputa ao Executivo da Capital já começam a se movimentar. O secretário da Saúde de Maracanaú, Capitão Wagner (UB), sinalizou no último final de semana que a tendência é de que ele volte a disputar a Prefeitura de Fortaleza. "Há uma grande chance de eu ser candidato em Fortaleza. Só se acontecer algo fora do roteiro (para não ser)", declarou durante evento no último sábado, 4.

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), também já sinalizou intenção de colocar o nome à disposição para disputar a reeleição. Em novembro do ano passado, o pedetista indicou que a decisão seria do partido. "Candidato é decisão partidária, se o partido achar que eu posso concorrer, posso colocar o nome à disposição do partido”, declarou à época.

No entanto, esse debate no PDT está ofuscado pela recente crise interna sobre eventual apoio à gestão do governador Elmano de Freitas. Parte dos pedetistas, sobretudo deputados estaduais e o senador Cid Gomes, defende aproximação com o governo estadual, enquanto outra parcela entende que o caminho a ser seguido é o da oposição. Neste último grupo estão atores como o ex-prefeito Roberto Cláudio e o próprio Sarto.



