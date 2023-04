Com cearense entre alvos, STF marca julgamento de 100 denunciados por atos golpistas; veja lista

O Supremo Tribunal Federal (STF) marcou o primeiro julgamento de denúncias contra envolvidos nos ataques aos prédios de instituições dos três poderes da República, em Brasília. O Supremo analisará denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra 100 acusados de envolvimento nos atos. Uma cearense está na lista dos que serão julgados.

A presidente da Corte, ministra Rosa Weber, marcou uma sessão virtual extraordinária de 18 a 24 de abril para analisar as denúncias, divididas em dois inquéritos neste primeiro momento: o inquérito 4921, que investiga a autoria intelectual dos atos, e o inquérito 4922, que apura a participação na invasão de quem não foi preso em flagrante na ocasião.

Centenas de pessoas continuam no sistema penitenciário do Distrito Federal após os ataques. A cearense Francisca Hildete Ferreira, de 60 anos, é a última pessoa do Estado que continua presa, segundo dados da Secretaria de administração Penitenciária do DF. Ela aparece na lista dos 100 casos que serão analisados pelo STF. Outros 24 cearenses, já liberados e monitorados por tornozeleira, não estão nesta lista.



Veja listas:

