Reajuste dos servidores: Congresso vota remanejamento de verbas na próxima terça, 18

O Congresso Nacional deve avaliar na próxima terça-feira, 18, o remanejamento de recursos do orçamento que garante o reajuste salarial de 9% para servidores públicos federais. O projeto de lei sobre o tema, que tramita no Legislativo, é de autoria da Presidência da República e foi enviado no final do mês passado, em 31 de março.

A proposta está agora com a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO). Um relatório produzido pela comissão deve ser votado e o parecer será apresentado à Mesa Diretora do Congresso Nacional. O prazo para que a CMO faça esse envio se iniciou ontem, 13, e segue até a data da sessão do Legislativo que discutirá o PL, na terça-feira, 18.

O projeto de lei atende a um acordo realizado entre as entidades representativas dos servidores e a Mesa Nacional de Negociação Permanente (MNNP), reativada pelo governo em fevereiro deste ano. O reajuste inicial proposto pelo executivo é de 9%, não alterando o destino de R$ 11,2 bilhões previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA) para a reposição de perdas salariais.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na CMO, ao todo o texto recebeu 11 emendas. Uma delas procura "estruturar" a Agência Nacional de Mineração (ANM), que é o resultado da reestruturação do antigo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), ocorrida em 2017 e que, segundo as justificativas das emendas, nunca foi devidamente concretizada. Também entre as propostas de emendas encontra-se a inclusão de servidores de ex-territórios federais no atual reajuste.



Sobre o assunto Disputa no União Brasil aumenta após crise no Rio e Planalto tenta acordo

Bloco liderado por Lira passa a ser decisivo em votações do governo

STF decide que sindicatos precisam participar em casos de demissões em massa após junho de 2022

AGU cobra R$ 322 milhões por prejuízos com afundamento de navio

PL denuncia deputado do PCdoB ao Conselho de Ética por importunação sexual

Tags