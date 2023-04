Funsaúde será extinta e incorporada à Sesa; concursados passam de CLT a estatutários

O projeto do governador Elmano de Freitas encaminhado à Assembleia modifica o tipo de contratação dos seis mil aprovados no concurso da Fundação, que sofre imbróglio desde o ano passado

A Fundação Regional de Saúde (Funsaúde) será incorporada à Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), conforme a mensagem do governador Elmano de Freitas (PT) que começou a tramitar nesta terça-feira, 4, na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Com isso, a Sesa assume as competências da Fundação, que será extinta.



O projeto encaminhado à Assembleia modifica o tipo de contratação dos seis mil aprovados no concurso da Fundação. A convocação passa por imbróglio desde o ano passado. Os trabalhadores deixarão de ter contrato baseado no regime da CLT, e passarão a ser servidores públicos do Estado (estatutário).

A mensagem enviada à Alece estipula ainda a carga horária. Os médicos passam a ter jornadas de 20 horas ou 40 horas; demais profissionais da saúde passam a ter jornada de 20 horas e servidores administrativos, de 40 horas.

Desde a realização do concurso, 689 pessoas assumiram cargos na Funsaúde. Os inscritos no concurso disputavam vagas de empregados públicos (CLT), e não de servidores públicos (estatutários). O estágio probatório dos servidores será de três anos, "a contar da data de ingresso no extinto emprego" — que passa a ser cargo de servidor, destaca a mensagem.

