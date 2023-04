RC cobra governo Elmano por convocação de aprovados em concurso da Funsaúde 

O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), usou as redes sociais, nesta segunda-feira, 3, para cobrar o Governo do Ceará pela convocação dos candidatos aprovados no concurso da Fundação Regional da Saúde do Ceará (Funsaúde). O pedetista destacou que o caso já é alvo de Ação Civil Pública protocolada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) na Justiça.

"Por que o Governo do Estado não convoca os profissionais de saúde aprovados no concurso da Funsaúde para garantir mais atendimento clínico e cirúrgico à população e apoiar a efetiva regionalização da saúde no Ceará?", questionou Roberto Cláudio. O ex-candidato ao Palácio da Abolição tem atuado como frente de oposição ao governador Elmano de Freitas (PT) e usado as redes sociais para questionar constantemente as ações da gestão estadual.

Sobre o assunto Ação de RC para cassar Elmano e Camilo é rejeitada por unanimidade pelo TRE

RC aponta PIB do Ceará crescendo menos que o do Brasil e defende "novo e ousado ciclo"

RC volta a criticar governo Elmano, agora pelo desemprego: "É preciso reagir"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O exame da Funsaúde foi realizado em novembro de 2021. O resultado final do certame foi publicado no dia 18 de fevereiro do ano passado, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do edital. Ao todo, 164.465 pessoas se inscreveram para as provas.

No entanto, a convocação dos profissionais de saúde para a Fundação, iniciada em maio do ano passado, tem sido uma polêmica. Membros do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde no Ceará (Sindsaúde) acusam a Secretária de Saúde do Ceará (Sesa) de realizar a contratação apenas por meio de cooperativas para atuar nos postos de trabalho.

O MPCE também tem atuado diante do caso. Em novembro de 2022, após solicitação e audiência, a Funsaúde convocou 315 aprovados. A Fundação defendeu que, entre janeiro e março de 2023, seriam chamados profissionais da área de produção assistencial e terapia intensiva e, até o meio do ano de 2023, seriam supridas as demais áreas, processo que ainda não aconteceu.

O órgão ministerial defende que, das 6.015 vagas ofertadas do certame, além do cadastro de reserva, apenas 10,59% dos aprovados foram convocados até o momento. Com base nos dados, o MP entrou com Ação Civil Pública na Justiça pedindo a convocação de concursados e proibição de contratos com cooperativas.



Tags