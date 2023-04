Michelle Bolsonaro comete gafe ao chamar Pernambuco de cidade e é criticada: "Vexame"

A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, virou alvo de chacota nas redes sociais ao chamar o estado de Pernambuco de cidade. O deslize foi filmado e publicado nas redes sociais do deputado estadual Coronel Alberto Feitosa (PL-PE) durante a recepção do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Aeroporto de Brasília, na última quinta-feira, 30.

“Beijo, Pernambuco! Eu amo essa cidade”, declarou a Michelle na publicação. O vídeo foi gravado na última quinta-feira, 30, quando Bolsonaro retornou ao Brasil após quase três meses nos Estados Unidos. No entanto, repercutiu nesta segunda-feira, 3.

Michelle assumiu a presidência do PL Mulher no dia 21 de março e a expectativa é que nos próximos meses a ex-primeira-dama viaje pelo País representando a sigla.

A oposição de Jair Bolsonaro comentou sobre a gafe de Michelle no Twitter. “Vexame sério! Michelle acha que Pernambuco é uma CIDADE”, escreveu Joice Hasselmann, ex-deputada federal e ex-aliada de Bolsonaro.

Em seu primeiro discurso, logo após desembarcar no Aeroporto de Brasília, Bolsonaro explicou que a ex-primeira-dama não teria interesse nem “vivência política” para se candidatar à Presidência. A declaração surge após o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, citar o nome de Michelle para a corrida eleitoral de 2026.

“Ela falou que não quer assumir o Executivo, até porque não tem a vivência. Tem que ter algo mais. Eu tive dificuldade para ser presidente, mesmo com anos de Congresso. A Michelle está fora disso, ela não deseja. Temos uma filha de 12 anos. Agora, ela quer colaborar. Ela fez um trabalho excepcional, se dedicou às pessoas com deficiência”, disse.

