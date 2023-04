Toma posse nova mesa diretora do TRF-5 formada integralmente por cearenses

Foi empossada nesta segunda-feira, 3, a nova mesa diretora do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), formada integralmente por cearenses. Eleitos no fim de 2022, o desembargador federal Fernando Braga Damasceno assumiu como presidente da Corte. Ao lado dele, estarão, no biênio 2023-2025, a desembargadora Germana Moraes, como vice-presidente, e Leonardo Carvalho, corregedor-regional.

Fernando Braga estabeleceu como prioridades investir em tecnologia, especialmente no aperfeiçoamento do Processo Judicial eletrônico (PJe), e na equalização da força de trabalho das assessorias de Gabinetes do TRF5, com foco na prestação jurisdicional. Em seu discurso de posse, ele exaltou o trio de cearenses e fez uma analogia com os músicos do Estado: Belchior, Amelinha e Ednardo, conhecidos pelo movimento cultural "Pessoal do Ceará".

"Abri o computador e fui registrar o que seriam as diretrizes da minha gestão. Apoiar as ações formativas dos nossos juízes, incentivar as atividades produtivas seguras nos laboratórios e centros, investir cada vez mais em inteligência no dia a dia para otimizar o tempo dos juízes", detalhou no discurso.

O desembargador assumiu a vaga no Tribunal em maio de 2013, nomeado em vaga destinada a membro do Ministério Público Federal (MPF), pelo quinto constitucional, ocupando o lugar do então desembargador federal emérito Paulo de Tasso Benevides Gadelha.

Germana Moraes foi juíza federal no Ceará, desde 1991, e foi nomeada ao cargo de desembargadora federal, no último mês de agosto, pelo critério de antiguidade. Foi a primeira mulher a exercer a magistratura federal no estado e também a primeira juíza federal da 5ª Região.

O novo corregedor-regional Leonardo Carvalho exerceu a advocacia de 1999 até 2017, ano em que tomou posse como desembargador federal. Ele assumiu a vaga destinada à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), pelo quinto constitucional.

O evento contou com a presença de diversas autoridades do Executivo e do Judiciário, como o governador Elmano de Freitas (PT) e o prefeito do Recife, João Campos (PSB).

A senadora Augusta Brito (PT-CE) foi uma das homenageadas da noite, junto da ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, e a titular da Tribunal Regional Federal da 6ª Região, Mônica Sifuentes.