Datena pede para Boulos "peitar" Lula e sugere chapa para Prefeitura de SP; veja vídeo

O apresentador José Luiz Datena, recém-filiado ao PDT, apareceu em vídeo incentivando o deputado federal Guilherme Boulos (Psol) a “peitar” o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e lançar uma chapa à Prefeitura de São Paulo sem o PT na vice. O pedetista sugeriu atuar como vice de Boulos em 2024, questionou as ações do PT e avaliou que Lula poderá atrapalhar os planos eleitorais do Psol.

Os políticos se reuniram no último sábado, 1º de abril, na casa de Boulos, em São Paulo. Um trecho do diálogo foi gravado e divulgado em um vídeo que circula nas redes sociais.

O apresentador José Luiz Datena (PDT) apareceu em vídeo incentivando o deputado federal Guilherme Boulos (Psol) a “peitar” o presidente Lula e lançar uma chapa à Prefeitura de São Paulo sem o PT na vice. pic.twitter.com/HbMxuiOfv8 Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine April 3, 2023

“O Lula não sei se aguenta o mandato. E é o seguinte. E o PT, não é que não gosta de você [Boulos], o PT não gosta do Lula também”, afirmou o apresentador, no vídeo. "O Psol é um partido que está surgindo, com força importante. Tem o único cara de esquerda capaz de ser o substituto do Lula. E o PT não aceita isso, vai querer fazer o [Fernando] Haddad ", completou.

O pedetista prosseguiu: “[O PT] Não quer que você [Boulos] seja eleito, para você se f* na eleição, [e dizerem] 'tá vendo, o Boulos não tem potencial'”. Datena defendeu uma chapa Psol-PDT e afirmou que se Lula “naufragar na política econômica”, irá “empurrar para baixo” a candidatura de Boulos em 2024.

“Se você sair candidato pelo Psol sem o PT, não tem esse risco”, disse o apresentador. No vídeo, Boulos aparece apenas ouvindo Datena, sem fazer comentários. O deputado do Psol defendeu que o conteúdo vazou para tentar “criar polêmica”.

Neste sábado, Datena, o craque Neto e eu nos encontramos com outros amigos corintianos, a meu convite, para um jantar no Campo Limpo. Uma conversa informal sobre futebol e política. Lamento profundamente que alguém tenha vazado uma conversa privada na tentativa de criar polêmica. — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) April 3, 2023







Tags