Ciro Gomes recebeu proposta para ser comentarista da Jovem Pan, diz colunista

O ex-candidato à Presidência da República, Ciro Gomes (PDT-CE), recebeu um convite da Jovem Pan para ser comentarista, ou titular de um programa que ainda não teve a periodicidade definida. Contudo, o parlamentar ainda não respondeu se aceitará ou não a proposta. As informações são do colunista Ricardo Noblat, do site Metrópoles.

Após ser derrotado pela quarta vez na disputa presidencial, o pedetista não declarou abertamente apoio à candidatura do hoje presidente Lula (PT), dizendo apenas que iria seguir a decisão do seu partido, o PDT.

Ciro anunciou ainda que não disputaria o cargo no Executivo outra vez, no entanto, este discurso de desistência perdura há anos.

Caso a Justiça decrete a inelegibilidade de Bolsonaro (PL), pode-se abrir um caminho para que Ciro atraia o voto antipetista e lance candidatura contra em 2026.

