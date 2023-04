Após pressão, governo Lula irá suspender implantação do Novo Ensino Médio

Mudanças no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) previstas para 2024 também estão interrompidas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve suspender a implantação do Novo Ensino Médio (NEM). Segundo apuração do jornal Folha de S.Paulo, uma portaria deve ser publicada nos próximas dias interrompendo os prazos previstos para o modelo educacional que vem sendo alvo de críticas por parte de movimentos ligados a estudantes e professores. Há forte pressão para que o NEM, criado durante o governo Michel Michel e colocado em prática desde o ano passado, ainda durante a gestão Bolsonaro, seja revogado. Com isso, mudanças no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) previstas para 2024 também estão interrompidas.

O ministro da Educação, Camilo Santana, entretanto, descartou a possibilidade de revogação na última sexta-feira, 31. "Simplesmente revogar e voltar ao passado eu não vejo que é o caminho”, continuou. “Precisamos construir, fazer mudanças adaptadas às realidades e vendo as condições reais dos Estados e implementá-las como foi realizada nos últimos anos”, argumentou o petista.

A suspensão do NEM deve durar, segundo texto da portaria, na vigência do prazo estipulado para uma consulta pública que será realizada sobre o assunto. Ela foi iniciada em março e tem prazo de 90 dias, podendo ser estendido por mais 30 dias.

