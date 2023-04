Novo Ensino Médio: Lula se reúne com Camilo nesta terça, 4

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne na manhã de hoje, 4, com o ministro de Estado da educação, Camilo Santana (PT), às 11h30, no Palácio do Planalto. O encontro está previsto na agenda do presidente. Os petistas devem discutir a suspensão do Novo Ensino Médio (NEM), assunto pelo qual o ministro vem sendo pressionado as últimas semanas.

No fim do mês passado, Camilo disse que revogar as mudanças e “voltar ao passado” não seria o caminho. Porém, segundo o jornal Folha de S.Paulo, a portaria que suspende o calendário de implementações já está pronta e deve ser publicada durante os próximos dias.

Para propor um novo modelo, o MEC criou um grupo de trabalho, com representações do ministério e das secretarias de educação estaduais. O grupo tem 90 dias para elaborar uma proposta, que poderia resultar na revogação do modelo aprovado em 2017, durante o mandato do ex-presidente Michel Temer (MDB). Em entrevista nessa segunda-feira, 3, no Recife, o ministro disse que se reuniria hoje com “a equipe” para avaliar a suspensão do calendário de implementação do novo modelo.



