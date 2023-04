Bolsonaristas são os parlamentares mais influentes; André Fernandes é o 7° entre deputados

Monitoramento aponta para domínio da oposição ao governo do presidente Lula (PT) nos espaços virtuais

Levantamento da Genial/Quaest divulgado nesta segunda-feira, 3, mostra quem são os senadores e deputados federais mais influentes na Internet. Os dados, obtidos a partir de monitoramento e publicados pelo O Globo, apontam para um domínio da oposição nos espaços virtuais, especialmente de bolsonaristas. A lista com os mais bem colocados da Câmara e do Senado está disponível abaixo.



Entre os dez senadores mais influentes, todos são de oposição, já entre os dez deputados mais bem posicionados no ranking, oito são opositores ao governo do presidente Lula (PT), um é governista e outro se declara independente. Ex-ministros e pessoas ligadas ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aparecem em abundância na lista.

No caso dos deputados, quem lidera é Nikolas Ferreira (PL-MG), apoiador ferrenho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). André Janones (Avante), parlamentar pró-governo, é o terceiro deputado mais influente. Em quinto lugar, aparece Eduardo Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente. O deputado federal cearense André Fernandes (PL) aparece como 7º parlamentar mais influente na internet, dentre os que ocupam cadeira na Câmara.

Já o top 10 dos senadores conta com nomes ligados ao bolsonarismo, como Cleitinho (Republicanos-MG), Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Sérgio Moro (UB-PR), Damares Alves (Republicanos-DF), Mourão (Republicanos-RS) e outros.

De acordo com a Quaest, o ranking é formulado a partir de 152 variáveis, dentre elas os números de curtidas, comentários, seguidores e buscas em plataformas como Google, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Os dados foram coletados entre 2 de fevereiro e 28 de março deste ano e elencaram parlamentares a partir do Índice de Popularidade Digital (IPD), que mensura a influência virtual. O IPD varia de zero a 100.

Deputados:

Nikolas Ferreira (PL-MG) - oposição - IPD: 53,9 Fábio Teruel (MDB-SP) - independente - IPD: 47 André Janones (Avante-MG) - governista - IPD: 37 Mauricio Marcon (Podemos-RS) - oposição - IPD: 36,7 Eduardo Bolsonaro (PL-RJ) - oposição - IPD: 35 Tiririca (PL-SP) - oposição - IPD: 29,3 André Fernandes (PL-CE) - oposição - IPD: 27,5 Bia Kicis (PL-DF) - oposição - IPD: 26,1 Gustavo Gayer (PL-GO) - oposição - IPD: 25 Marcel Van Hattem (Novo-RS) - oposição - IPD: 24,1



Senadores:

Cleitinho (Republicanos-MG) - oposição - IPD: 65,2 Flávio Bolsonaro (PL-RJ) - oposição - IPD: 53,4 Sergio Moro (UB-PR) - oposição - IPD: 42,1 Romário (PL-RJ) - oposição - IPD: 37,7 Magno Malta (PL-ES) - oposição - IPD: 35,3 Damares Alves (Republicanos-DF) - oposição - IPD: 35,2 Marcos do Val (Podemos-ES) - oposição - IPD: 30,5 Mourão (Republicanos-RS) - oposição - IPD: 26,1 Rogério Marinho (PL-RN) - oposição - IPD: 25,8 Marcos Pontes (PL-SP) - oposição - IPD: 24,7

Tags