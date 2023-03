Com morte de vereadora, 2º suplente assume mandato em Juazeiro

Com a morte da vereadora e presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Yanny Brena (PL), quem assumirá o mandato será o segundo suplente, Edinaldo Moura (PL). O primeiro suplente da chapa, Guy Cruz (PL), morreu em maio de 2021, aos 41 anos, vítima de Covid-19.



Edinaldo é atualmente diretor-geral do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) de Juazeiro do Norte, na gestão do prefeito Glêdson Bezerra (Podemos). Ele deverá deixar o cargo para assumir o mandato na Câmara.

Yanny foi a única vereadora eleita pelo PL em Juazeiro nas eleições de 2020. Ela teve a segunda maior votação entre todos os vereadores: 3.956 votos. No ano passado, tornou-se a segunda mulher eleita para presidir a Câmara Municipal. O suplente, Edinaldo Moura, teve 789 votos.

"Eu ainda estou processando essas informações. Eu era o segundo suplente da nossa chapa, do PL. Teve a perda do saudoso Guy Cruz, que era o primeiro suplente, e agora, com essa tragédia ocorrida no dia de ontem, nós estamos nessa missão. Estou pedindo orientação a Deus para que a gente saber o que a gente pode saber para ajudar Juazeiro a crescer, a progredir", disse Edinaldo, em entrevista ao jornalista Guilherme Carvalho, da rádio CBN Cariri.

