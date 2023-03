Feminicídio seguido de suicídio é principal hipótese para mortes de vereadora e namorado

A principal linha de investigação para a morte da vereadora Yanny Brena (PL) e do namorado dela, Rickson Pinto, é feminicídio seguido de suicídio. A informação é da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Os corpos foram encontrados na manhã desta sexta-feira, 3, na residência da parlamentar no bairro Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte.

A secretaria também informou que Rickson, namorado da vereadora, tinha antecedentes criminais por posse ilegal de arma de fogo. Por meio de nota, a pasta ressaltou que só após um laudo da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) será possível confirmar a causa das mortes.

O caso está a cargo da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Juazeiro do Norte, unidade que realiza diligências e oitivas para elucidar os fatos. O Núcleo de Homicídio e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional do município também era citada como parte da investigação dá apoio na investigação.

Os corpos foram retirados por volta das 14 horas da residencia da vereadora e levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Juazeiro do Norte. O velório da vereadora ocorrerá no Parque Anjo da Guarda, em Juazeiro do Norte, a partir da noite desta sexta-feira, 3. Não há informações até o momento sobre onde deve ser o velório do namorado da parlamentar, Rickson Pinto.

"Mais informações serão repassadas em momento oportuno para não comprometer os trabalhos policiais em andamento", disse a SSPDS em nota.

A Prefeitura de Juazeiro do Norte decretou luto oficial de três dias pela morte da presidente da Câmara Municipal e do namorado. Já Câmara Municipal, onde Yanne ocupava cargo, divulgou nota lamentando a morte da parlamentar. O vereador Raimundo Júnior (MDB), que assumiu provisoriamente a presidência da Casa, decretou luto oficial por sete dias na Casa.



Entenda o caso

Yanny Brena, vereadora que presidia a Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, foiencontrada morta na manhã desta sexta-feira, 3,nobairro Lagoa Seca. Junto a ela, também foi encontrado o corpo do namorado, Rickson Pinto, também sem vida.

Os corpos foram achados por uma funcionária do casal, que trabalha na residência. Equipes das polícias Civil e Militar e da Perícia Forense foram acionadas para realizar procedimentos no local.

Yanny não presidiu a última sessão da Câmara de vereadores, realizada no dia anterior, quinta-feira, 2 de março. No início da sessão, vereadores informaram que sua ausência foi “justificada” e por isso o vice-presidente da Casa, o vereador Raimundo Jr (MDB), comandou a sessão.

A vereadora era irmã do deputado federal Yury do Paredão (PL). Diversos políticos usaram as redes sociais para prestar solidariedade aos amigos e familiares das vítimas.











