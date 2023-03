Quem é Yanny Brena, médica de 26 anos e presidente da Câmara de Juazeiro encontrada morta

Com 26 anos, Yanny foi vereadora mais jovem a chegar ao cargo máximo do Poder Legislativo de Juazeiro do Norte

A vereadora Yanny Brena, do Partido Liberal (PL), foi encontrada morta junto do namorado, Rickson Pinto, na manhã desta sexta-feira, 3. Os corpos foram encontrados na residência de Yanny no bairro Cidade Universitária, Juazeiro do Norte, a 489 km de Fortaleza, na região do Cariri.

Novidades sobre o caso ao vivo:

Em 2022, a parlamentar foi eleita presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte para o biênio 2023-2024. No exercício do primeiro mandato, foi a segunda mulher na história a chefiar o Poder Legislativo do Município.

Yanny é natural de Juazeiro do Norte e tinha 26 anos. Era filha de Márcia e Ebert Giuliani Augusto de Araujo. A empresária e médica foi eleita vereadora em Juazeiro do Norte pelo PL no dia 6 de outubro de 2020, nas últimas eleições municipais. Ela é irmã do deputado federal Yury do Paredão (PL), eleito em 2022.

Após eleita, a vereadora concorreu em chapa única para presidente da Câmara de Juazeiro e recebeu voto de 16 dos 21 vereadores. Houve, ainda, duas abstenções e três ausências. Ela sucedia o ex-presidente Darlan Lobo (MDB), que ocupava o cargo desde 2019. Ele chegou a anunciar que disputaria a reeleição, mas desistiu, alegando falta de apoio dos pares.



Presidente da Câmara

Com 26 anos, Yanny foi vereadora mais jovem a chegar ao cargo máximo do Poder Legislativo juazeirense. A parlamentar foi eleita juntamente com os colegas de mesa diretora Raimundo Júnior (MDB), 1º vice-presidente; Wiliam Bazilio (PMN), 2º vice-presidente; Adauto Araújo (PTB), 1º secretário; Claudionor Mota (PMN), 2º secretário; e Lucas do Horto (MDB), 3º secretário.

Eleita com o apoio de mais de dois terços da Câmara, Yanny prometeu se empenhar para estabelecer clima de harmonia e união entre os vereadores. "Que nós possamos brigar pela população e não uns com os outros. Claro que divergências vão existir, é a democracia, a casa é política, mas eu quero sempre estar pregando aqui na minha gestão a união entre os pares", discursou na ocasião.

No início de janeiro, a vereadora esteve em Brasília para acompanhar a posse do irmão, Yury do Paredão, na Câmara dos Deputados. "Acompanhada de familiares e amigos, prestigiei esse momento tão importante, não só para a nossa família, mas também para a população do nosso Estado, que poderá contar com um deputado federal comprometido em trabalhar pelo povo cearense", publicou nas redes sociais.

