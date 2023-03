Políticos lamentam mortes da vereadora Yanny Brena e do namorado, em Juazeiro do Norte

Parlamentares, prefeitos e outras lideranças de Brasília usaram as redes sociais para se solidarizam com as famílias e lamentar o caso

As mortes da vereadora Yanny Brena (PL) e do namorado, Rickson Pinto, na manhã desta sexta-feira, 3, repercutiram no cenário político cearense. Parlamentares, prefeitos e outras lideranças políticas de Brasília usaram as redes sociais para se solidarizar com as famílias e lamentar o caso, que já está sendo investigado pela Polícia Civil do Ceará.

O presidente do PL no Ceará, Acilon Gonçalves, manifestou pesar:

"É com imenso pesar que lamento a morte precoce da presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Yanny Brenna, e do seu namorado Rickson Pinto. Lamentável o ocorrido. Yanny era uma médica que ingressou na política, e honrava o voto de sua gente e o mandato na sua terra. Minhas condolências ao seu irmão, deputado Yuri do Paredão e seus familiares. Perda irreparável".

Glêdson Bezerra (Prefeito de Juazeiro do Norte)

"Com muita consternação, recebi a notícia do falecimento da nossa querida Yanny Brena, presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. Neste momento de dor, externo os meus mais sinceros sentimentos de pesar aos seus familiares, aos amigos, aos vereadores e ao povo da

nossa cidade de um modo em geral. Que Deus dê conformação a todos, neste momento de grande comoção. Fica decretado luto oficial de três dias, com bandeiras e meio-mastro".

Elmano de Freitas (Governador do Ceará)

"Lamento profundamente o falecimento da vereadora e presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Yanny Brena, e de seu namorado, Rickson Pinto. A causa das mortes está sendo investigada. Que Deus conforte as famílias e os amigos neste momento de imensa dor".

Camilo Santana (Ministro da Educação)

"Recebi com muito pesar a notícia da morte da presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Yanny Brena, e de seu namorado; os dois muito jovens. Que Deus conforte o coração de toda a família e dos amigos".



André Fernandes (deputado federal - PL-CE)

"Acabo de ser informado sobre o passamento da presidente da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte, Yanny Brena, e o seu namorado Rickson. Meus sentimentos aos familiares e amigos".

Agenor Neto (deputado estadual)

Com tristeza recebemos a notícia da morte da vereadora de Juazeiro do Norte, Dra. Yanny e de seu namorado Rickson Pinto. Momento de profunda dor e tristeza, nossas orações e votos de força a toda a sua família em nome do seu irmão, o Deputado Yury do Paredão, aos seus amigos e apoiadores".

Danniel Oliveira (deputado estadual)

"Que as causas dessa tragédia sejam esclarecidas e que Deus possa consolar todos os familiares, amigos e cidadãos juazeirenses. Meus sentimentos aos pais da Dra. Yanny, Márcia e Ebert, ao seu irmão, o deputado federal Yury do Paredão, e a toda a família".

Guilherme Landim (deputado estadual)

"Neste momento de dor, manifesto as mais sinceras condolências e minha solidariedade ao amigo, Deputado Federal, Yuri do Paredão, a todos familiares e amigos enlutados".



Márcio Martins (vereador de Fortaleza)



"É como muito pesar que recebemos a triste notícia do falecimento da colega vereadora e presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Dra. Yanny Brena e de seu namorado, Rickson Pinto".

PPCell (vereador de Fortaleza)

"Recebi com pesar a notícia do falecimento da presidente da Câmara de Juazeiro do Norte Yanny Brena e seu namorado, Rickson Pinto. Meus sentimentos à família e aos amigos, em especial ao deputado federal Yuri do Paredão, irmão de Yanny. Que Deus, em sua infinita misericórdia, traga paz aos corações neste momento de dor e luto".

Gardel Rolim (vereador e presidente da Câmara de Fortaleza)

"Manifesto meus sentimentos aos familiares da presidente da Câmara de Juazeiro, Yanny Brena e seu namorado, Rickson Pinto, pela tragédia ocorrida nessa manhã na cidade. A parlamentar era irmã do deputado federal, Yury do Paredão, a quem registro meu pesar. Que Deus cuide de todos os familiares nesse momento tão difícil".

Dr. Lorim (Prefeito de Missão Velha)



"É com muito pesar que soubemos do falecimento da presidente da câmara de vereadores de Juazeiro do Norte, Yanny Brena e de seu namorado, Rickson Pinto. Neste momento de dor e consternação, só nos cabe pedir a Deus que conforte o deputado federal, seu irmão, Yuri do Paredão, toda sua família e amigos para que possam enfrentar esta imensurável dor com serenidade".

Capitão Wagner (secretário de Saúde de Maracanaú)

Com consternação, recebemos a triste notícia da morte da presidente da Câmara de Juazeiro do Norte, a jovem vereadora e médica, Yanny Brena, e de seu namorado, Rickson Pinto. Registro o nosso mais sincero pesar aos familiares, amigos e a todos os juazeirenses.



A Câmara Municipal de Juazeiro do Norte publicou nota para lamentar a tragédia:

