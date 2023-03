Corpos de vereadora e namorado chegam ao IML de Juazeiro do Norte

O irmão da parlamentar, deputado federal Yury do Paredão (PL), deve pousar no Aeroporto de Iguatu nas próximas horas e se dirigir até Juazeiro do Norte

Os corpos da vereadora Yanny Brena (PL), presidente da Câmara de Juazeiro do Norte, e do namorado, Rickson Pinto, chegaram ao Instituto Médico Legal (IML) de Juazeiro do Norte, na tarde desta sexta-feira, 3. Os corpos foram retirados por volta das 14 horas do local do crime pela Perícia Forense, na residência onde estavam, no bairro Cidade Universitária.

Novidades sobre o caso ao vivo:

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que realiza diligências para descobrir as circunstâncias. O caso é investigado pelo Núcleo de Homicídio e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte e pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Juazeiro do Norte.



O irmão da parlamentar, deputado federal Yury do Paredão (PL), estava em Brasília durante o ocorrido. Ele deve pousar no Aeroporto de Iguatu nas próximas horas e se dirigir até Juazeiro do Norte.

