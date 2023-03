Corpo da vereadora Yanny Brena é sepultado em Juazeiro do Norte

A ex-presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte foi encontrada morta junto com o namorado na manhã da última sexta-feira, 3

Foi sepultado na manhã deste sábado, 4 de março, o corpo da médica, vereadora e presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Yanny Brena (PL). O sepultamento ocorreu às 11 horas, no Centro de Velório Anjo da Guarda.

Mais cedo, às 9 horas, ocorreu a missa de corpo presente, em Juazeiro do Norte. Compareceram os prefeitos de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra, e do Crato, Zé Ailton Brasil, além de vereadores e representantes da sociedade civil.

“Ainda estou processando essas informações, por conta de que eu era o segundo suplente da nossa chapa do PL”, informou Ednaldo Moura, que deve assumir a cadeira de Yanny na Câmara dos Vereadores, ao repórter Guilherme Carvalho da rádio CBN Cariri.

Yanny e o namorado, Rickson Pinto, foram encontrados mortos na casa em que moravam juntos, na manhã da última sexta-feira, 3 de março. A Polícia Civil de investiga a possibilidade de que a vereadora tenha sido assassinada pelo companheiro, que então teria cometido suicídio. A causa das mortes ainda não foi confirmada.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Rickson tinha antecedentes criminais por posse ilegal de arma de fogo. O corpo de Rickson será velado no município de Aurora, há 464 km de Fortaleza.

