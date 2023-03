Presidente do PL, Valdemar Costa Neto, divulga nota em solidariedade a vereadora morta

O texto menciona ainda o deputado federal Yury do Paredão, que também integra o quadro de parlamentares do PL

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, divulgou nota em solidariedade à morta da vereadora cearense Yanne Brena (PL). Os corpo da parlamentar e de seu namorado, Rickson Pinto, foram encontrados nesta sexta-feira, 3, na residência da vereadora, em Juazeiro do Norte.

"É com profundo pesar que lamentamos a morte da vereadora do PL e presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte (CE), Yanny Brena. Em nome da Direção Nacional do PL, nos solidarizamos com a família", afirma a nota assinada pelo presidente nacional.

O texto menciona ainda o deputado federal Yury do Paredão, que também integra o quadro de parlamentares do PL. "Que Deus conforte a todos neste momento de dor, em especial o deputado federal

pelo PL do Ceará, Yury do Paredão, irmão da vereadora", acrescenta.

Entenda o caso

Yanny Brena, vereadora que presidia a Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira, 3,no bairro Lagoa Seca. Junto a ela, também foi encontrado o corpo do namorado, Rickson Pinto, também sem vida.

Os corpos foram achados por uma funcionária do casal, que trabalha na residência. Equipes das polícias Civil e Militar e da Perícia Forense foram acionadas para realizar procedimentos no local.

Yanny não presidiu a última sessão da Câmara de vereadores, realizada no dia anterior, quinta-feira, 2 de março. No início da sessão, vereadores informaram que sua ausência foi “justificada” e por isso o vice-presidente da Casa, o vereador Raimundo Jr (MDB), comandou a sessão.

A vereadora era irmã do deputado federal Yury do Paredão (PL). Diversos políticos usaram as redes sociais para prestar solidariedade aos amigos e familiares das vítimas.

A principal linha de investigação para a morte da vereadora Yanny Brena (PL) e do namorado dela, Rickson Pinto, é feminicídio seguido de suicídio. A informação é da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A secretaria também informou que Rickson, namorado da vereadora, tinha antecedentes criminais por posse ilegal de arma de fogo. Por meio de nota, a pasta ressaltou que só após um laudo da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) será possível confirmar a causa das mortes.

Os corpos foram retirados por volta das 14 horas da residência da vereadora e levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Juazeiro do Norte. O velório da vereadora ocorrerá no Parque Anjo da Guarda, em Juazeiro do Norte, a partir da noite desta sexta-feira, 3. Não há informações até o momento sobre onde deve ser o velório do namorado da parlamentar, Rickson Pinto.

