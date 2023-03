Morte de vereadora e namorado: causa será apontada em laudo da Perícia Forense

A morte da vereadora Yanny Brena (PL), presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, e do namorado, Rickson Pinto, na manhã desta sexta-feira, 3, é investigada pela Polícia Civil do Ceará (PCCE). A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que realiza diligências para descobrir as circunstâncias.

Novidades sobre o caso ao vivo:

Equipes da Polícia Civil, da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram os primeiros levantamentos no local. Segundo a SSPDS, a causa das mortes só será divulgada após laudo da Perícia Forense.

O caso é investigado pelo Núcleo de Homicídio e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte e pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Juazeiro do Norte. Os corpos do casal foram localizados na residência onde moravam, no bairro Cidade Universitária.

O caso

Yanny Brena (PL), presidente da Câmara de Juazeiro do Norte e irmã do deputado federal Yury do Paredão (PL), e o namorado, Rickson Pinto, foram encontrados mortos na manhã desta sexta-feira, 3, em residência no bairro Cidade Universitária, em Juazeiro do Norte.

Apuração da rádio O POVO CBN apontou que uma funcionária do casal foi a primeira a encontrar os corpos, no início da manhã, quando chegou para trabalhar.

Yanny Brena foi eleita vereadora em 2020, com a segunda maior votação do Município. Em novembro do ano passado, ela foi eleita presidente da Câmara de Juazeiro do Norte, sendo a segunda mulher na historia a ocupar o posto.

Yanny não presidiu a sessão da Câmara Municipal realizada na última quinta-feira, 2, e estava incomunicável segundo parlamentares próximos afirmaram.

Repercussão

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra, manifestaram-se nas redes sociais sobre o caso e lamentaram a morte da parlamentar. "A causa da morte está sendo investigada", escreveu Elmano.

Acilon Gonçalves, prefeito de Eusébio e presidente estadual do PL, partido de Yanny, disse que a morte da correligionária é uma "perda irreparável" e lamentou o ocorrido, prestando condolências aos familiares e em especial ao irmão da vereadora, deputado Yury do Paredão, que é do mesmo partido.

