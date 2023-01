Sarto faz reforma do secretariado e muda 13 cargos

Na metade do mandato, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), anuncia reforma do secretariado. Ele mexeu em 13 pastas e órgãos, inclusive na Secretaria da Saúde, no Instituto José Frota (IJF), além de metade das Regionais. Três vereadores que votaram a favor da Taxa do Lixo ganham cargos.

Na Saúde, João Borges, médico pediatra e ex-diretor da Unimed Fortaleza, substitui Ana Estela Leite. No IJF, o médico Daniel Holanda assume a superintendência no lugar de Riane Azevedo.

Uma mudança de impacto político é na Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS). Assume Francisco Ibiapina, ligado ao deputado federal André Figueiredo (PDT). Substitui o único petista com cargo na gestão, Ilário Marques. Ibiapina era secretário-executivo da Proteção Social até agosto passado, quando deixou o cargo no governo Izolda Cela, em meio ao rompimento entre PDT e PT antes da eleição estadual.

Há ainda uma pequena dança das cadeiras. Ferruccio Feitosa (PDT), ex-secretário de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), será o secretário da Gestão Regional (Seger), no lugar de João Pupo. Este último, por sua vez, assume o lugar de Ferruccio na SCSP.

A nova equipe contempla três vereadores, todos que votaram a favor da Taxa do Lixo no último mês de dezembro. Wellington Sabóia (PMB), será o diretor do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon), no lugar de Eneylândia Rabelo. O órgão passa a ter status de secretaria.

Renan Colares (PDT) também se licencia da Câmara Municipal e irá para a Regional 6, no lugar de Túlio Studart. O terceiro vereador na nova leva de secretários é Esio Feitosa (PSB), que assume a Regional 9. Substitui o ex-deputado federal Paulo Henrique Lustosa, que irá para a Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental (ACFor). Este é o órgão responsável pela regulação de serviços delegados, como a coleta de resíduos sólidos, e passará por mudanças com a criação da Taxa do Lixo.

Outras Regionais passam por mudanças. Isaac Andrade, advogado e ex-coordenador de Parcerias Público-Privadas (PPPs) da Prefeitura, assume a Regional 3. Substitui o vereador Michel Lins (Cidadania), que volta à Câmara Municipal.

Luiz Taumaturgo, engenheiro que trabalhou no setor de obras da Prefeitura e do Estado, assume a Regional 8, no lugar de Mosiah Torgan, filho de Moroni Torgan (Cidadania).

Para a Regional 10 vai Ubiratan Teixeira, que foi diretor administrativo-financeiro da Companhia Administradora da Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE Ceará), diretor de Educação de Trânsito do Detran e era diretor da Escola Pública de Trânsito do Ceará até o ano passado. Substitui. Leonardo Freire.

Por fim, na Regional 11, assume Sócrates Cabral, que substitui o vereador Raimundo Filho (PDT).

"Agradeço a todos os grandes profissionais que partilharam conosco da caminhada até aqui e desejo sucesso aos gestores que aceitaram abraçar essa nobre missão de servir bem aos fortalezenses", publicou Sarto no Twitter.

Confira os secretários:

Saúde: João Borges



Médico pediatra e ex-diretor da Unimed Fortaleza.

IJF: Daniel Holanda



Graduado em Medicina pela Universidade Federal do Ceará (UFC), com residência em Clínica Médica no Hospital Geral César Cals, Gastroenterologia e Hepatologia no Hospital Universitário Walter Cantídio e Endoscopia Digestiva no Hospital Geral de Fortaleza. MBA Executivo de Gestão em Saúde pela Fundação Getúlio Vargas. É servidor concursado da Prefeitura de Fortaleza desde 2006, foi diretor clínico (2014 a 2017) e diretor executivo (2017 a 2019) do Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann e também diretor-geral do Hospital Geral de Fortaleza (2019 a 2022).

Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS): Francisco Ibiapina

Bacharel em Direito, com especialização em Direito e Processo Constitucional. Auditor-fiscal do Trabalho, foi superintendente regional do Trabalho, secretário executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, secretário executivo do Ministério das Comunicações, secretário executivo dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza, secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado do Ceará e secretário executivo da Proteção Social do Estado do Ceará.

Gestão Regional (Seger): Ferruccio Feitosa (PDT)

Empresário e advogado, foi secretário do Esporte do Estado do Ceará (Sesporte) e também comandou a Secretaria Especial da Copa 2014 (Secopa). Foi um dos responsáveis pelo sucesso do projeto da candidatura de Fortaleza à Copa do Mundo da Fifa Brasil 2014. Foi ainda conselheiro da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, da Companhia de Desenvolvimento do Ceará, da Agência de Desenvolvimento Econômico do Ceará e da Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE). Foi presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico do Ceará (Adece) e titular da Secretaria Regional II de Fortaleza. Na atual gestão municipal, atuou como secretário da Conservação e Serviços Públicos.

Conservação e Serviços Públicos (SCSP): João Pupo

Advogado, especialista em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e em Direito e Processo Tributários pela Universidade de Fortaleza (Unifor), foi procurador-geral do Município de Sobral, chefe da Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza. Atuou ainda como Superintendente do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE). Foi secretário da Conservação e Serviços Públicos na gestão Roberto Cláudio. Na gestão Sarto, foi titular da Gestão Regional.

Procon, agora com status de secretaria: vereador Wellington Sabóia (PMB)

Vereador de Fortaleza pelo terceiro mandato, foi conselheiro titular do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor (2021/2022). Na gestão pública, atuou na Ouvidoria da Regional 1 (2000/2002), foi chefe de gabinete da Regional 6 (2002/2003), assessor de planejamento da Regional 6 (2003/2004), assistente técnico da Regional 3 (2004/2008), diretor da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza - Etufor (2009/2012) e secretário da Regional 4 (2016). Foi também coordenador do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros – PNAFM (2017).

ACFor: Paulo Henrique Lustosa

Bacharel em Administração de Empresas pelo CEUB (1990), pós-graduado em Administração Financeira pela Fundação Getúlio Vargas, mestre em Política Social pela Universidade de Brasília (2002). Doutor pelo Programa de Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Foi consultor de organismos internacionais de cooperação multilateral e professor de cursos de pós-graduação lato sensu em instituições como Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), Fundação Getúlio Vargas (Ebape-FGV), Fundação João Pinheiro, entre outras. Exerceu o mandato de deputado federal pelo Ceará em três legislaturas (2007 a 2017), foi presidente do órgão estadual de meio ambiente do Estado do Ceará (Conpam, 2011/2013), secretário das Cidades (2018) e secretário executivo de Saneamento do Governo do Estado do Ceará (2019/2022). Na atual gestão municipal, foi secretário da Regional 9.

Regional 3: Isaac Andrade

Advogado e bacharel em Ciências Contábeis. MBA em Gestão Pública, mestre e doutorando em Ciência Política. Conselheiro Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil Secção Ceará (OAB-CE) e ex-presidente da Comissão de Estudos Políticos da OAB-CE. Ex-Coordenador de Parcerias Público-Privadas (PPPs) da Prefeitura de Fortaleza.

Regional 6: vereador Renan Colares (PDT)

Vereador de Fortaleza, é formado em Sistemas de Informação pelo Centro Universitário Estácio do Ceará e especialista em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Regional 8: Luiz Taumaturgo

Graduado em Engenharia Civil pela Universidade de Fortaleza (Unifor), pós-graduando em Engenharia do Petróleo (Unifor). Atuou como engenheiro civil de obras infraestrutura e drenagem da Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), gerente de medição (2016 a 2019) e fiscal de obras (2012 a 2014) do Departamento de Arquitetura e Engenharia do Ceará (DAE) e fiscal de obras do Departamento Estadual de Rodovias (2009 a 2011).

Regional 9: vereador Esio Feitosa (PSB)

Vereador de Fortaleza, foi líder do prefeito Roberto Cláudio na Câmara Municipal. Formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC), foi titular da Secretaria Executiva Regional VI de 2013 a 2016. Foi, ainda, membro do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Fortaleza; do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Fortaleza; da Comissão Permanente de Avaliação do Plano Diretor de Fortaleza; do Conselho Gestor da Unidade de Conservação da Sabiaguaba em Fortaleza; do Conselho Regional de Saúde da Regional VI. Como vereador, foi também presidente da Comissão Especial do Plano Diretor. No início da atual gestão municipal, foi coordenador especial de Articulação Política.

Regional 10: Ubiratan Teixeira

Graduado em Ciências Jurídicas pelo Instituto de Educação Superior de Brasília (IESB), tem especialização em Direito Tributário e Finanças Públicas pelo Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP), possui MBA em Gestão Portuária e Negócios Internacionais pelo Instituto Brasileiro de Educação (INBEC), tem especialização em Gestão de Trânsito e Transportes Urbanos pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Foi assessor técnico no Ministério da Integração Nacional, atuou na Defensoria Pública do Distrito Federal, foi Secretário Parlamentar (2007 a 2011), foi chefe de Gabinete na Câmara dos Deputados (2011 a 2015), diretor administrativo-financeiro da Companhia Administradora da Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE Ceará), de 2015 a 2019, diretor de Educação de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), de 2019 a 2022, e conselheiro estadual de política sobre drogas (2021 a 2022) e diretor da Escola Pública de Trânsito do Ceará (2021 a 2022).

Regional 11: Sócrates Cabral

Administrador de empresas e advogado, com especialização em Administração Financeira pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), em Executivo Financeiro (UFRJ- Instituto Coppead) e em Direito Empresarial (Estácio).

