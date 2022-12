Taxa do lixo de Fortaleza: veja como votaram vereadores na Câmara

O projeto que cria a Taxa do Lixo em Fortaleza foi aprovado nesta terça-feira, 20, na Câmara Municipal de Fortaleza. O placar foi apertado, com 20 votos a favor, 18 contra e 2 abstenções. Houve 3 vereadores que não votaram.



O projeto foi encaminhado pelo prefeito José Sarto (PDT) no dia 6 de dezembro e, desde então, tramitava em urgência. A proposta da Prefeitura sugere a cobrança de uma tarifa pelo serviço de manejo de resíduos sólidos urbanos, com valores que variam entre R$ 21,50 a R$ 133,23 por mês, a ser definido pelo critério da área edificada do imóvel. O texto chegou a ser alterado diante de criticas, aumentando o percentual de isenções de 30% para 70% dos imóveis.



Veja como votaram os vereadores

Quem votou a favor

Ana Aracapé (PL)

Antônio Henrique (PDT)

Bruno Mesquita (Pros)

Carlos Mesquita (PDT)

Cláudia Gomes (PSDB)

Cônsul do Povo (PSDB)

Dr. Luciano Girão (PP)

Emanuel Acrízio (PP)

Ésio Feitosa (PSB)

Gardel Rolim (PDT)

José Freire (PSD)

Kátia Rodrigues (Cidadania)

Lúcio Bruno (PDT)

Marcelo Lemos (União Brasil)

Pedro França (Cidadania)

Professor Enilson (Cidadania)

Raimundo Filho (PDT)

Renan Colares (PDT)

Stélio Frota (PMB)

Wellington Sabóia (PMB)

Quem votou contra

Adriana Nossa Cara (Psol)

Carmelo Neto (PL)

Danilo Lopes (Avante)

Enfermeira Ana Paula (PDT)

Estrela Barros (Rede)

Eudes Bringel (PSB)

Gabriel Aguiar (Psol)

Guilherme Sampaio (PT)

Inspetor Alberto (PL)

Jorge Pinheiro (PSDB)

Julierme Sena (União Brasil)

Júlio Brizzi (PDT)

Larissa Gaspar (PT)

Léo Couto (PSB)

Márcio Martins (Pros)

Priscila Costa (PL)

Ronaldo Martins (Republicanos)

Sargento Reginauro (União Brasil)

Abstenções

PP CELL (PSD)

Paulo Martins (PDT)

Não Votaram



Adail Jr (PDT)

Ronivaldo (sem partido)

Tia Francisca (PL)

