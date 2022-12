Taxa do Lixo em Fortaleza é aprovada na Câmara e deve ir parar na Justiça

Em meio a protestos, a Taxa do Lixo em Fortaleza foi aprovada na Câmara Municipal. A votação dividiu a Câmara: foram 20 votos a favor, 18 contra e 2 abstenções. Houve 3 vereadores que não votaram. A votação ocorreu na noite desta terça-feira, 20. Os trabalhos em plenário na Câmara vinham desde a manhã. Oposição anuncia que levará assunto à Justiça.

O projeto foi encaminhado pelo prefeito José Sarto (PDT) no dia 6 de dezembro e, desde então, tramitava em urgência. A proposta da Prefeitura sugere a cobrança de uma tarifa pelo serviço de manejo de resíduos sólidos urbanos, com valores que variam entre R$ 21,50 a R$ 133,23 por mês, a ser definido pelo critério da área edificada do imóvel. O texto chegou a ser alterado diante de criticas, aumentando o percentual de isenções de 30% para 70% dos imóveis.

Articulações

As negociações em torno da votação mexeram até com a composição da Câmara. Dois vereadores tiraram licença e deram lugar a suplentes enquanto um vereador que estava licenciado para ser secretário deixou o cargo na Prefeitura e assumiu o mandato no lugar do suplente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O vereador Fábio Rubens (PSB) se licenciou por 120 dias para tratar de interesse particular. O primeiro suplente, Moura Taxista, ainda na semana passada, entregou documento em que declara não querer assumir o mandato. O segundo suplente, Josivan Clube, tem impedimentos com a Justiça Eleitoral e não pode assumir, conforme informou a Mesa Diretora da Câmara. Assim, foi dada posse a Esio Feitosa (PSB), o terceiro suplente. A substituição foi questionada pela oposição, pelos procedimentos adotados.

Outro pedido de licença foi do vereador German He-Man (PMB), que pediu afastamento na semana passada e abriu vaga para Stelio Frota (PMB). E o secretário da Regional 11, Raimundo Filho (PDT), afastou-se do cargo para reassumir o mandato de vereador, do qual estava licenciado. No lugar dele estava no exercício do mandato o suplente Didi Mangueira (PDT). Na semana passada, Didi votou a favor da Taca na reunião conjunta das comissões de Constituição e Justiça e na de Orçamento. O voto foi crucial para a aprovação, pois o placar foi de7 votos a favor e 6 contra. No entanto, Didi e Gardel tiveram voto com peso dois, por participarem de ambas as comissões.

Mais informações em instantes

Com informações do repórter Filipe Pereira

Sobre o assunto Taxa do Lixo: 37% bairros têm mais de 90% de imóveis isentos em nova proposta; no Cocó, são 2%

Projeto da Taxa do Lixo é alterado e amplia isenção de 30% para 70% dos imóveis

Fecomércio critica criação de Taxa do Lixo e pede que vereadores barrem aprovação

Leo Couto deixa vice-liderança do governo Sarto após pressão para apoiar Taxa do Lixo

Taxa do Lixo: comissão conjunta aprova 22 emendas, mas votação em plenário é incerta

Tags