Elmano define comandos da segurança: "Minha determinação é tomada de territórios"

O governador Elmano de Freitas (PT) definiu nesta terça-feira comandos na área da segurança pública, em reunião com o secretário Samuel Elânio. Na solenidade em que sancionou a lei do piso salarial dos advogados, realizada na sede da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE), o chefe do Poder Executivo estadual afirmou já ter definido os comandos da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Perícia Forense. Ele não quis, entretanto, anunciar os nomes, nem citou se o delegado-geral da Polícia Civil está entre os definidos. A divulgação, segundo ele, deverá ser feita nesta quarta-feira, 3, pelo secretário da Segurança Pública e Defesa Social.

Elmano destacou que haverá enfrentamento claro contra as facções criminosas. "Minha determinação é a tomada de territórios", disse, sobre as áreas do Estado sob domínio das organizações.



Concursos

Sobre a realização de concursos para a segurança, Elmano reforçou que a prioridade será chamar os concursados já aprovados para a Polícia Civil. Em seguida, haverá novo concurso, também para a corporação, com objetivo de ampliar o contingente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O governador salientou que, com o reforço da Polícia Civil, será necessário haver também aumento da retaguarda da Polícia Forense (Pefoce).

Por fim, apontou também a necessidade de concurso para policiais penais, de modo que os policiais militares hoje deslocados para o policiamento dos presídios possam voltar para as ruas.