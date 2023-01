Prefeito de Mauriti renuncia para continuar tratamento de saúde

O vice-prefeito vai assumir o cargo que já exercia diante do afastamento do ex-prefeito em julho de 2021

O prefeito de Mauriti, Isaac Júnior (PT), renunciou ao cargo nesta terça-feira, 3. O ex-gestor já estava afastado da prefeitura desde julho de 2021 quando tirou licença para tratar de uma estenose valvular aórtica que, segundo ele, acabou também desencadeando um quadro de ansiedade. Com a decisão, o vice-prefeito, João Paulo Furtado (PT) vai assumir permanentemente a posição.

O agora ex-prefeito afirmou que desde que assumiu a gestão, em janeiro de 2021, até meados de abril daquele ano, sentiu que "algo estava errado" com sua saúde.

"Desde então procurei tratamentos: neurológico e cardiológico. Dados os diagnósticos e os devidos tratamentos desenvolvi, a partir de então, sintomas de: angústia, ansiedade, incômodo no ouvido dentre outros transtornos", afirmou em carta aberta nas redes sociais.

Mesmo com acompanhamento de profissionais da área, Isaac Júnior conta que não conseguiu se manter sem altas cargas de medicamentos. "O que me deixa inseguro para voltar à jornada para a qual o povo querido de Mauriti me confiou. Com muita dor, com o coração apertado e consciente de que é a decisão mais difícil de minha vida é que venho comunicar minha renúncia ao cargo de prefeito de Mauriti", escreveu.

Além da família e de amigos, o petista agradeceu o apoio dos deputados Audic Mota (MDB), De Assis Diniz (PT), Fernando Santana (PT) e Moisés Braz (PT). Ele destacou também a "compreensão" de nomes da cúpula do PT no Ceará, o deputado federal José Guimarães (PT) e o ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

Com sua renúncia, o cargo de prefeito vai oficialmente para o João Furtado, que segundo o ex-prefeito, continuará o projeto defendido na campanha eleitoral. "João Paulo é consciente de que foi uma construção coletiva e o mesmo vem se doando e assim continuará a fazer, sem descansar, na busca por recursos, programas e geração de empregos para nossa terra", disse.

Furtado agradeceu a "disponibilidade, consciência política e dedicação" do ex-prefeito. "Desde 2021 reconheceu que precisava de cuidados e soube buscar ajuda no momento necessário por razão da sua saúde. Sou testemunha de sua luta", afirmou.