Wagner critica aumento de taxas no inicio do governo Elmano: "Ceará 3 vezes mais caro"

Em publicação, o ex-deputado federal ironizou o slogan de campanha do governador e criticou o reajuste das taxas do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE)

O ex-deputado federal Capitão Wagner (UB-CE) usou as redes sociais para criticar o governo estadual, assumido por Elmano de Freitas (PT) neste domingo, 1º. O presidente do União Brasil no Ceará citou "práticas que não mudaram" e "padrinhos que não vão embora" ao citar uma matéria do O POVO sobre o reajuste das taxas do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), referentes à Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Em publicação, Wagner ironiza o slogan de campanha de Elmano ao mudar a frase "Ceará 3 vezes mais forte" para "Ceará 3 vezes mais caro". "Governo começou, mas as práticas não mudaram: mais taxas pra continuarmos com Governo rico e Povo pobre. Os padrinhos vão embora e se o Governador for fraco quem sofre é o cearense. Prometeram um Ceará 3 vezes mais forte e entregaram o Ceará 3 vezes mais caro!", publicou o ex-parlamentar.



"Novo"Governo começou, mas as práticas não mudaram: mais taxas pra continuarmos com Governo rico e Povo pobre. Os padrinhos vão embora e se o Governador for fraco quem sofre é o cearense. Prometeram um Ceará 3 vezes mais forte e entregaram o Ceará 3 vezes mais caro! pic.twitter.com/EX6dejsuO8

O presidente do UB-CE competiu com Elmano nas eleições estaduais do ano passado, porém, ficou em segundo lugar, obtendo 31,72% dos votos válidos no primeiro turno, ficando à frente do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), que obteve 14,14%. O petista eleito conseguiu 54,02% dos votos válidos.

O novo governador do Ceará estreou no Palácio da Abolição na manhã desta terça-feira, 3. Na ocasião, ele se reuniu com servidores e secretários de governo.

