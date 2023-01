Sarto amplia para 10 anos idade máxima de carros Uber e de outros apps

O prefeito anunciou a sanção de lei que altera a idade máxima de veículos para atuação em plataformas digitais de transporte particular, nesta terça-feira, 3.

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), sancionou a lei que amplia para 10 anos a idade máxima de veículos para atuação em plataformas digitais de transporte particular de pessoas, em Fortaleza. O anúncio foi feito pelas redes sociais do prefeito, nesta terça-feira, 3.

A lei altera a idade máxima para se cadastrar em aplicativos de transporte particular de oito para dez anos. O assunto vinha sendo reivindicado por motoristas de aplicativo de Fortaleza desde 2021. O projeto de lei foi aprovado no mesmo ano e, em 2023, sancionado pelo prefeito.

De acordo com o vereador Márcio Martins (Pros), autor da matéria, quase 6 mil motoristas de aplicativos podem ser impactados com o fim do período para readequação dos veículos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo Sarto, a lei beneficia os motoristas de aplicativos e será publicada no Diário Oficial do Município desta terça-feira, 3.



Sancionei hoje a lei que amplia para 10 anos a idade máxima de veículos para atuação nas plataformas digitais de transporte particular de pessoas em Fortaleza. pic.twitter.com/THwPSxUbOt — Sarto (@sartoprefeito12) January 3, 2023

Sobre o assunto O POVO News ao vivo: Despedida de Pelé, Lula no funeral e armas de Carla Zambelli

Wagner critica aumento de taxas no inicio do governo Elmano: "Ceará 3 vezes mais caro"

Elmano estreia no Abolição em reuniões com secretários da Saúde, Casa Civil e Segurança

Elmano assina lei do piso salarial dos advogados em visita à OAB

Tags