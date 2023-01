Petista Ilário Marques deixa comando da Secretaria de Direitos Humanos na gestão Sarto

Advogado estava no comando da pasta há quase um ano

O advogado Ilário Marques (PT), ex-prefeito de Quixadá, anunciou nesta terça-feira, 3, a saída do cargo de secretário de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Fortaleza.

Em publicação compartilhada nas redes sociais, Ilário agradeceu ao atual prefeito José Sarto (PDT) pelo cargo de titular da pasta em que atuou por quase um ano e expressou gratidão aos profissionais da área.

“Bom dia, amigos e amigas. Gostaria de agradecer publicamente ao prefeito Sarto pela oportunidade de nesses quase 12 meses, conduzir como secretário as políticas públicas de direitos humanos e desenvolvimento social da prefeitura de Fortaleza. Agradeço ainda a todos os profissionais e as profissionais da assistência e direitos humanos e desejo sucesso no desenvolvimento deste importante e essencial serviço público. Ciente de que cumpri a missão a mim confiada, agradeço mais uma vez ao prefeito Sarto e desejo todo sucesso na condução da gestão pública da capital cearense”, escreveu.

O advogado foi nomeado para gestão municipal em janeiro de 2022 e, na época, substituiu o deputado estadual eleito Cláudio Pinho (PDT). A entrada dele na gestão foi costurada pelo então governador Camilo Santana (PT) com objetivo de reforçar a aliança estadual entre PT e PDT. Em julho do mesmo ano, as duas siglas viriam a romper em razão de divergências sobre o nome que deveria disputar o Palácio da Abolição.

