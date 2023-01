Elmano fala em concursos para Polícia Civil, Pefoce e Polícia Penal, após convocar aprovados

No primeiro dia de compromissos oficiais no Ceará como governador, Elmano de Freitas (PT) sinalizou a realização de concursos públicos para a área da segurança pública. A primeira ação, segundo ele, será convocar os concursados já aprovados para a Polícia Civil. Além disso, para ampliar o contingente, ele sinaliza também com novo concurso.

Ele projeta também a necessidade de concurso para a Perícia Forense (Pefoce). Segundo ele, a ampliação será necessária pelo aumento da demanda pericial com a ampliação de quadros da Polícia Civil.

Além disso, o governador disse que será discutido concurso para policiais penais. Dessa forma, será possível ampliar a presença de policiais militares nas ruas, com o remanejamento dos PMs atualmente em atuação nos presídios e que poderão voltar às atividades originais.

"Eu quero primeiro chamar os concursados da Polícia Civil e preparar um concurso para aumentar ainda mais o efetivo da Polícia Civil. E eu sei que no momento em que eu aumento o efetivo da Polícia Civil, eu preciso da retaguarda da Perícia Forense. Então, nós vamos fazer esse encaminhamento, assim como nós vamos debater um concurso da Polícia Penal, para que policiais militares que hoje estão no sistema prisional retornem à Polícia Militar para fazer o serviço de segurança da rua para o cidadão e a cidadã", disse, na solenidade em que sancionou a lei do piso salarial dos advogados, realizada na sede da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE).

Elmano de Freitas teve reunião com o secretário Samuel Elânio nesta terça-feira e afirmou já ter definido os comandos da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Perícia Forense. Ele não quis, entretanto, anunciar os nomes, nem citou se o delegado-geral da Polícia Civil está entre os definidos. A divulgação, segundo ele, deverá ser feita nesta quarta-feira, 3, pelo secretário da Segurança Pública e Defesa Social.