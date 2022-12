Taxa do Lixo: Sarto enviará novo projeto para garantir isenções

Após a tumultuada aprovação da Taxa do Lixo em Fortaleza, por 20 votos a 18, a oposição informou que levaria a questão à Justiça e se retirou em protesto. Recusou-se, assim, a votar as emendas negociadas na semana passada, que ampliariam as margem de isenção.

Sobre o assunto Taxa do lixo de Fortaleza: veja como votaram vereadores na Câmara

Diferentemente do texto principal, para aprovar as isenções a Câmara considerou que seriam necessários 29 votos. Porém, com o protesto de 17 parlamentares que se retiraram e 1 abstenção, só houve 25 votos. Assim, as isenções não foram aprovadas. O acordo previa elevar o número de imóveis dispensados da cobrança de 29% para 70%. Também seriam isentos os inscritos no CadÚnico, o Cadastro Único para Programas Sociais, que reúne famílias de baixa renda para serem atendidas por programas sociais. Essas mudanças não passaram.

Em função disso, o prefeito José Sarto (PDT) decidiu que enviará um novo projeto para estabelecer os parâmetros de isenção que haviam sido negociados, para beneficiar 70% das residências da Capital. Ele pediu que seja convocada sessão extraordinária da Câmara.

O prefeito publicou nas redes sociais:

Lamento que 16 vereadores tenham se unido para derrubar as emendas que garantiam isenções à taxa do lixo para 70% das residências de Fortaleza, sobretudo para a população mais carente atendida por programas sociais. Diante disso, informo que enviarei um novo projeto estabelecendo essa mesma faixa de isenção, respeitando a capacidade contributiva de nossa gente e promovendo justiça fiscal. Acabo de assinar um ofício solicitando ao presidente da Câmara Municipal, vereador Antônio Henrique (PDT), a convocação de uma reunião extraordinária para apreciar essa matéria.

