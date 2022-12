Câmara tem posse de suplentes e retorno de licenciado para votar Taxa do Lixo

A articulação política para votar a Taxa do Lixo em Fortaleza provocou alterações na composição da Câmara Municipal de Fortaleza e muita polêmica. Dois vereadores tiraram licença e deram lugar a suplentes enquanto um vereador que estava licenciado para ser secretário deixou o cargo na Prefeitura e assumiu o mandato no lugar do suplente.

As movimentações foram parte da estratégia governista para assegurar o número necessário de votos para aprovar a taxa. Até a semana passada, o quadro era que a oposição, nos bastidores, registrava uma maioria pela reprovação da cobrança. Saíram parlamentares que resistiam a se desgastar para votar a favor.

3º suplente

A troca mais polêmica envolveu o vereador Fábio Rubens (PSB). Ele pediu licença do mandato por 120 dias, alegando assuntos de interesse pessoal. O requerimento foi aprovado na pauta desta terça-feira. O primeiro suplente, Moura Taxista, ainda na semana passada, entregou documento em que declara não querer assumir o mandato. O segundo suplente, Josivan Clube, tem impedimentos com a Justiça Eleitoral e não pode assumir, conforme informou a Mesa Diretora da Câmara. Assim, foi dada posse a Esio Feitosa (PSB), o terceiro suplente.

Antes da votação, houve intensa a prolongada discussão entre oposição e mesa diretora sobre a posse do suplente. O vereador Guilherme Sampaio (PT) levantou sequência de questões de ordem. Ele começou questionando sobre o primeiro suplente abrir mão de assumir antes mesmo de o titular se licenciar. Além disso, apontou problemas no procedimento de posse de Esio, realizada na presidência da Câmara, e não em plenário. A posição do petista foi reforçada pelos vereadores Larissa Gaspar (PT), Adriana Nossa Cara (Psol) e Gabriel Aguiar (Psol).

Os questionamentos, no entanto, foram refutados pelo 1º vice-presidente da Câmara, vereador Adail Junior (PDT), que presidia a sessão. Ele teve apoio do futuro presidente da Mesa Diretora, vereador Gardel Rolim (PDT), hoje líder do prefeito José Sarto (PDT).

Licença

Outro pedido de licença foi do vereador German He-Man (PMB), que pediu afastamento na semana passada e abriu vaga para Stelio Frota (PMB).

Retorno de secretário

Secretário da Regional 11, Raimundo Filho (PDT) se afastou do cargo para reassumir o mandato de vereador, do qual estava licenciado. No lugar dele estava no exercício do mandato o suplente Didi Mangueira (PDT). Na semana passada, Didi votou a favor da Taca na reunião conjunta das comissões de Constituição e Justiça e na de Orçamento. O voto foi crucial para a aprovação, pois o placar foi de 7 votos a favor e 6 contra. No entanto, Didi e Gardel tiveram voto com peso dois, por participarem de ambas as comissões.