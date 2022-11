Multa de R$ 22 milhões ao PL aplicada por Moraes gera memes nas redes; veja

Entre os trocadilhos feitos pelos internautas, estava a comparação do número 22, do partido condenado e o valor da multa aplicada

O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), rejeitou na noite de quarta-feira, 24, ação do PL, partido do presidente derrotado, Jair Bolsonaro, que pedia verificação extraordinária do resultado do segundo turno das eleições. Após a decisão, não demorou muito para o assunto estar entre os mais comentados do País no Twitter, acompanhado de vários memes que endossaram a decisão do ministro.

Entre os trocadilhos feitos pelos internautas, estava a comparação do número 22, do partido condenado e o valor da multa aplicada. Moraes condenou o PL à pagar quase R$ 22,9 milhões de multa por litigância de má-fé — quando a Justiça é acionada de forma que deliberadamente não condiz com a verdade ou busca atrapalhar o andamento do processo, por exemplo. Moraes determinou também o bloqueio e a suspensão dos repasses do fundo partidário às siglas que compõem a coligação até que a multa seja quitada.

Abaixo, veja um compilado da repercussão:



"EU AUTORIZO" A NETFLIX Lançar

"EU AUTORIZO" A NETFLIX Lançar

XANDÃO MEN - O guardião da democracia. pic.twitter.com/VJ6HXcpUCf

Eles estão desorientados. Faz o 22 milhões. Lula tá eleito. pic.twitter.com/A5vkOFNaBQ — Joao Domenech (@joaodomenech) November 24, 2022

22 MILHÕES



Alexandre de Moraes eu autorizo#SOSForcasArmadasSalvemOBrasil pic.twitter.com/brTQnqubvd — Márcio Bertot (@marciobertot) November 24, 2022

R$2000,00 casas Bahias, mas eu tô rindo da multa de 22 milhões pic.twitter.com/cq3vAlWDub — Srta. Cice (@SantosCice) November 24, 2022

Faz o 22 milhões. Ah! Xandão é bom demais! Humilha golpista. pic.twitter.com/zvz1nCcIgu — Joao Domenech (@joaodomenech) November 24, 2022

FAZ O 22 milhões. Lula tá eleito. Os sigilos vão cair. pic.twitter.com/xRvsXrRKRG — Joao Domenech (@joaodomenech) November 24, 2022

Pera aí meu amor eu tô metendo uma multa de R$22 milhões no Bolsonaro, já falo com você pic.twitter.com/ndNoMdEG46 — William De Lucca (@delucca) November 24, 2022

FAZ O 22 MILHÕES

Cambada de chorões pic.twitter.com/Qm8SfQ8KV6 — Cris (@crisvector) November 23, 2022

FAZ O 22 MILHÕES AI PATRIOTA

XANDÃO SEGUE FAZENDO TUDO. pic.twitter.com/MYzg9fymaB — Larissa (@larimontelo98) November 24, 2022

O PL com a multa de 22 milhões de reais pic.twitter.com/SStV38GCR6 — Nath Finanças (@nathfinancas) November 24, 2022

