Bolsonaro recebe Braga Netto e militares no Palácio do Alvorada

Na quarta, 23, o presidente realizou despachos no Palácio do Planalto, para onde não ia desde o dia 3 de novembro, quando se encontrou com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), coordenador da transição de governo.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu o general Braga Netto, candidato a vice-presidente na mesma chapa que ele, e outros militares das Forças Armadas no Palácio da Alvorada nesta quinta-feira, 24. O encontro não consta na agenda oficial da Presidência da República, que prevê uma reunião com Renato de Lima França, subchefe para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência, a partir das 11h da manhã desta quinta-feira.

A informação sobre o encontro com os militares foi divulgada pelo portal R7, da Record, que informou ter acompanhado a chegada de Braga Netto e de militares do Exército e da Aeronáutica ao local. Nem o Palácio do Planalto, nem o Ministério da Defesa divulgaram qual seria o teor da visita.

Bolsonaro assumiu postura reclusa desde que perdeu a eleição presidencial para o petista Luiz Inácio Lula da Silva no último dia 30 de outubro. Na última quarta-feira, 23, o presidente realizou despachos no Palácio do Planalto após 20 dias de reclusão. Em 3 de novembro, ele se encontrou com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), coordenador da transição de governo indicado por Lula.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em contrapartida, seus apoiadores têm praticado atos golpistas pelo País, obstruindo rodovias e gerando caos e prejuízos à nação, ao passo em que pedem intervenção militar antes da posse de Lula.

Tags