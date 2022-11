Menino de 9 anos barrado em bloqueio golpista faz cirurgia no olho

O menino Gabriel da Guia Boa Sorte, de 9 anos, realizou cirurgia oftalmológica nesta quarta-feira, 23, após ter sido barrado por bloqueio bolsonarista no município de Sorriso (MT).

De acordo com informações do G1, a cirurgia retirou uma hérnia e realizou a drenagem de um coágulo em um dos olhos do garoto e o procedimento durou quatro horas.

Gabriel sofreu um acidente na escola e já tinha passado por uma operação anteriormente. A nova cirurgia, de alto custo, era necessária para que ele recuperasse a visão.

Na madrugada desta terça-feira, 23, o garoto e a família viajaram para Cuiabá, para a realização da cirurgia, mas o percurso foi interrompido por conta dos bloqueios golpistas organizados por apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (PL).

O caso repercutiu após um vídeo de Éder discutindo com os manifestantes viralizar nas redes socais. Na gravação, o pai do garoto aparece tentando negociar e explicar a situação aos manifestantes, que o ignoram e chegam a afirmam que o homem deveria "ir a pé". A família conseguiu chegar ao destino após pegar um trecho alternativo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou, nesta terça-feira, 23, que todas as rodovias federais estão livres de interdições e bloqueios.

