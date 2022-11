Em frente a quartel em Fortaleza, manifestantes ignoram jogo do Brasil e pedem golpe militar

Em frente à 10ª Região Militar, no Centro de Fortaleza, manifestantes permaneceram ao longo da tarde desta quinta-feira, alheios à estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2022. Não havia exibição da partida. O jogo também não era acompanhado por rádio nem pelos celulares. Não houve reações nos gols do Brasil.

Na hora do jogo, que começou às 16 horas, a presença de público no local aumentou. Pouco antes do apito inicial, um dos presentes disse ao megafone: "Pessoal, daqui a dez minutos vai começar o jogo do Brasil, vocês vão para casa?" Os presentes responderam: "Não".

O manifestante ao megafone prosseguiu: "Precisamos muito da ajuda de vocês. Esse momento é decisivo." Um idoso com camisa da seleção bradou: “É guerra”. Havia aproximadamente 300 pessoas no local durante o jogo.

Com informações de Luciano Cesário

