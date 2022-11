Homem joga capim em manifestantes bolsonaristas no RS: "Hora do lanche"; veja vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um motorista passando por uma manifestação golpista e jogando capim nos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL). O caso aconteceu na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

Na gravação, é possível ver o homem dirigindo e jogando capim para os manifestantes enquanto grita: "Hora do lanche".

Veja vídeo:

A frase faz referência ao apelido pejorativo de "gado" utilizado para se referir aos apoiadores do atual mandatário.

Desde o fim das eleições deste ano, manifestantes bolsonaristas realizam atos antidemocráticos contra a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e fazem reivindicação inconstitucional de intervenção militar no país.

Os golpistas também ocuparam ilegalmente as estradas federais e bloquearam a passagem da população.

Na última semana, novas obstruções foram promovidas, porém, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), todas as rodovias do país estão livres de interdições e bloqueios.

