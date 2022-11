Entenda o que pode acontecer com Neymar caso faça homenagem a Bolsonaro após gol na Copa

Durante live no período da campanha eleitoral no Brasil, o jogador disse que festejaria seu primeiro gol na Copa fazendo uma alusão ao número de urna de Bolsonaro

A seleção brasileira de futebol masculino estreia na Copa do Mundo do Catar nesta quinta-feira, 24, contra a equipe da Sérvia, em partida válida pela primeira rodada do grupo G. Liderada pelo atacante Neymar, a equipe busca o hexacampeonato, mas um detalhe extracampo tem gerado expectativa e dividido opiniões. Neymar disse que faria uma manifestação favorável ao presidente Jair Bolsonaro (PL) na eventual comemoração de um gol.

Durante live no período da campanha pela reeleição de Bolsonaro, o jogador disse que festejaria seu primeiro gol na Copa fazendo o número 22, em alusão ao número de urna de Bolsonaro neste ano. No entanto, esse tipo de gesto é proibido pela Federação Internacional de Futebol (Fifa), que rege a Copa e veta grande parte das manifestações políticas.

O regulamento da Copa do Mundo prevê que "a exibição de mensagem política, religiosa, ou pessoa, ou slogans de qualquer natureza, ou linguagem, ou forma por jogadores e oficiais (além de árbitros e técnicos) é proibida". Caso faça o gesto, Neymar pode sofrer punições que variam de multa a suspensão, esse último menos provável.

A exceção prevista pela Fifa é em caso de manifestação favorável aos Direitos Humanos, que envolvem, por exemplo, manifestações contrárias à homofobia e ao racismo. Seleções europeias chegaram a anunciar que usariam braçadeiras de seus capitães com uma mensagem contra a homofobia, em razão do regime no Catar, que criminaliza a homossexualidade e cerceia liberdades individuais.

No entanto, a Fifa ameaçou punir os jogadores que utilizassem a faixa, aplicando cartões amarelos. Nesta edição, os jogadores da seleção da Alemanha taparam suas bocas em protesto ao que consideraram censura da Fifa em relação as braçadeiras “One Love”, em favor da causa LGBTQIA+, e a seleção da Inglaterra ajoelhou antes do início da partida contra o Irã em protesto contra o racismo.

Já na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, jogadores suíços foram punidos por fazer o símbolo de uma águia num jogo contra a Sérvia. O gesto foi uma referência à bandeira da Albânia, que tem uma disputa territorial com os sérvios. Na ocasião, a Fifa puniu ambos os atletas com multas de 10 mil euros.



