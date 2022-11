Lula comemora vitória do Brasil: "Orgulho de vestir a camisa verde e amarela"

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou nesta quinta-feira, 24, a vitória do Brasil diante da Sérvia por 2 a 0, em duelo válido pela Copa do Mundo do Catar. Por meio das redes sociais, o petista publicou duas imagens ao lado de sua esposa, Janja, em que aparece vestido com a camisa verde e amarela da Seleção e disse na legenda que estava com orgulho de utilizar o uniforme da Canarinho.

"Orgulhoso de vestir a camisa verde e amarela outra vez e de assistir aos jogos da nossa Seleção. Parabéns aos nossos jogadores. Depois de 20 anos, vamos conquistar o Hexa", disse o próximo presidente da República.

Ao longo dos últimos anos, a camisa verde e amarela do Brasil ultrapassou as barreiras do futebol, passando ser também associada a política, depois de ter sido utilizada por militantes de direita e mais recentemente por apoiadores do atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL).

Lula já havia falado — noutra oportunidade e antes de o mundial sediado no Catar começar — que vestiria as cores da seleção comandada por Adenor Bacchi, o Tite. Nesta quinta, 24, o petista convocou os brasileiros a utilizarem a camisa verde e amarela com "muito orgulho".

"Hoje começa a disputa pelo hexa. Vamos usar nossa camisa verde e amarela, vesti-la com muito orgulho e acompanhar a Seleção. Nossa camisa tem as cores da nossa bandeira, que representa 215 milhões de brasileiros e brasileiras. Vamos torcer juntos pelo Brasil", publicou Lula no Instagram.

Por sua vez, até a publicação desta matéria, Bolsonaro não fez nenhuma menção a vitória dos comandados de Tite no Mundial. Sua última postagem nas redes sociais ocorreu em 16 de novembro. Nenhum dos filhos fizeram menções ao triunfo, da mesma forma.

Apenas Jair Renan Bolsonaro, o filho 04 do presidente, publicou um storie em seu perfil no Instagram, de frente para o espelho de um elevador, vestindo o uniforme principal da Seleção. "Dia de usar a camisa do Bolsonaro", escreveu.

