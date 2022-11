Moraes nega pedido de Bolsonaro para anular votos e PL é multado em R$ 22 milhões por "má-fé"

Petição que questiona resultado das eleições foi protocolada no TSE na terça-feira, 22, pelo presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, rejeitou a ação apresentada pelo PL e pelo presidente Jair Bolsonaro, que pedia a anulação de votos depositados em mais de 279 mil urnas eletrônicas no segundo turno das eleições. O ministro ainda aplicou uma multa de R$ 22 milhões à executiva nacional da legenda por litigância de má-fé e determinou a suspensão dos fundos partidários de todos os partidos da coligação que apoiou a reeleição do presidente.





