Engenheiro de Pesca Felipe Matias é o 8º nome do Ceará na transição de Lula

Cientista chefe de Aquicultura e Pesca Artesanal da Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA), João Felipe Nogueira Matias foi o oitavo nome do Ceará anunciado para compor a equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele vai integrar o grupo de questões relacionadas à Pesca.



O nome foi apresentado pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), coordenador da transição, nesta quarta-feira, 16. O político realizou o anúncio na sede do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, ao lado da dirigente nacional da sigla, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT) e do ex-ministro Aloizio Mercadante.

Matias é graduado em Engenharia de Pesca e em Administração e MBA em Gestão Empresarial. Ele tem mestrado em Engenharia de Pesca, na linha de Aquicultura e Sustentabilidade, assim como mestrado em Administração e Controladoria, na linha de Estratégia e Sustentabilidade.

Felipe possui doutorado em Biotecnologia de Recursos Pesqueiros e pós-doutorado em Dinâmica dos Oceanos e da Terra na Universidade Federal Fluminense (UFF). Antes de integrar a SDA, o profissional foi secretário de Planejamento e Ordenamento da Aquicultura do Ministério da Pesca e Aquicultura entre 2005 e 2012 e em 2015.

A equipe a qual Matias fará parte conta ainda com Altemir Gregolin, Antonia do Socorro Pena da Gama, Carlos Alberto da Silva Leão, Carlos Alberto Pinto dos Santos, Cristiano Ramalho, Ederson Pinto da Silva e Flavia Lucena Fredou.

Atualmente, na SDA, o profissional tem atuação voltada às áreas de Gestão Estratégica, Sustentabilidade e Inovações Tecnológicas voltadas para a aquicultura.

Antes do integrante do Desenvolvimento Agrário, foram nomeados:

