Jaana Fernandes é o 6º nome do Ceará na transição de Lula; ela vai atuar na Educação

El estará na equipe de transição no Grupo de Trabalho da Educação ao lado do ex-prefeito de Sobral Veveu Arruda (PT)

Cearense e funcionária de carreira do Ministério da Educação (MEC), Jaana Flávia Fernandes Nogueira irá integrar a equipe de transição no Grupo de Trabalho da Educação. A nomeada já foi chefe de gabinete no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) durante a Presidência de Idilvan Alencar, hoje deputado federal reeleito pelo PDT do Ceará e ex-secretário da Educação do Estado.

A equipe de transição do Grupo de Trabalho de Educação foi convocada por Fernando Haddad e é coordenada por Henrique Paim (ex-secretário executivo do MEC, 2006-2014). Nesta segunda-feira, 14, a gestão petista confirmou a nomeação de Veveu Arruda para o GT. Ele é esposo da governadora Izolda Cela (sem partido) e ex-prefeito de Sobral.

Jaana é graduada em pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), tem especialização em Administração Pública pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), mestre em educação pela Universidade de Brasília (UnB) e doutora em educação pela Universidade da Califórnia (Ucla), em Los Angeles (EUA).

A cearense leciona na Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (FGV Ebape) e coordena o Centro de Desenvolvimento da Gestão Pública e Políticas Educacionais (FGV DGPE). Foi também presidente interina do FNDE. Na Secretaria da Educação do Ceará (Seduc), foi coordenadora de planejamento e políticas educacionais.

Do Ceará, já foram nomeados para a equipe de transição de Lula Rubens Linhares Mendonça Lopes, integrante do diretório estadual do PT no Ceará, Helena Martins, jornalista e professora do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Federal do Ceará (UFC), José Pimentel (PT), ex-senador, e Camilo Santana (PT), ex-governador e senador eleito.

