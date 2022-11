Professora Helena Martins, da UFC, é indicada para equipe de transição do governo Lula

A professora e jornalista Helena Martins, do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Federal do Ceará (UFC), foi convidada para compor o núcleo de Comunicações na equipe de transição do governo Lula (PT). O nome dela aparece em uma publicação extra do Diário Oficial da União (DOU) da última sexta-feira, 11, e assinada pelo coordenador da equipe de transição e vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB).

Helena integrou a equipe "Congresso em Foco" do site Uol. Em sua biografia presente no portal consta que ela "é jornalista e doutora em Comunicação Social pela Universidade de Brasília (UnB), com período sanduíche no Instituto Superior de Economia e Gestão (Iseg) da Universidade de Lisboa. Editora da Revista Eptic, é pesquisadora do GT Economía política de la información, la comunicación y la cultura da Clacso e integrante do Intervozes".

“Com muita consciência do enorme desafio, aceitei o convite de participar da transição governamental, integrando o grupo de Comunicação. Como pesquisadora, militante pelo direito à comunicação, mulher e nordestina, não faltam pautas coletivas para levarmos ao debate”, escreveu Martins em postagem nas redes sociais neste sábado, 12.

De acordo com o DOU, foram designados os seguintes integrantes para a Coordenação do Grupo Técnico de Comunicação do Gabinete de Transição Governamental: Alessandra Orofino, especialista em economia e direitos humanos; Cézar Santos Alvarez, ex-secretário-executivo do Ministério das Comunicações; Jorge Bittar, ex-deputado federal; Helena Martins, professora e Paulo Bernardo Silva, ex-ministro das Comunicações.

A coordenação da transição vem anunciando aos poucos nomes de aliados e especialistas que vão integrar os grupos técnicos da equipe. Lula e aliados têm dado declarações esclarecendo que os ministros do próximo governo não sairão obrigatoriamente dos nomes que estão sendo indicados para compor os grupos da transição. No entanto, é esperado que alguns dos futuros ministros já estejam participando das articulações. No total, são 31 núcleos temáticos compondo os trabalhos da transição.



