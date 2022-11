Janones está na equipe de transição do governo Lula na área de Comunicação Social

O coordenador de transição do Governo Lula, Geraldo Alckmin (PSB), anunciou nesta quarta-feira, 16, 16 novos nomes para compor a equipe que realiza os trabalhos no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). Entre os integrantes nomeados está o deputado André Janones (Avante-MG), que desistiu de concorrer à Presidência para participar da campanha do petista.

Janones fará parte do time de Comunicação Social do Grupo Técnico. Além dele estão as jornalistas Helena Chagas - ex-ministra da Secom durante o governo Dilma - e Tereza Cruvinel - ex-presidente da EBC. Manoela D'Ávilla - postulante ao Palácio do Planalto em 2018 - também está na equipe de transição.

O deputado federal por Minas Gerais foi um dos coordenadores de campanha de Lula durante o período eleitoral. Ele é apontado como o responsável por dar visibilidade ao petista nas redes sociais, além de ter batido de frente com o bolsonarismo na internet. Janones, inclusive, fez uso do Telegram para unir forças na web em prol da campanha petista.

Os 11 profissionais que integram o núcleo de Comunicação do Governo são:

André Janones, deputado federal (Avante-MG); Antonia Pellegrino – roteirista, produtora; Flávio Silva Gonçalves, diretor do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia; Florestan Fernandes Jr., jornalista; Helena Chagas, jornalista, ex-ministra da Secom; Helio Doyle, jornalista, consultor em comunicação e política e professor aposentado da UnB; João Brandt, ex-secretário executivo do Ministério da Cultura; Laurindo Leal Filho, ex-secretário municipal de Esportes de São Paulo; Manoela D’Ávila, jornalista, foi deputada federal pelo RS; Otávio Costa, presidente da ABI; Tereza Cruvinel, jornalista, foi presidente da EBC; Viviane Ferreira, advogada, roteirista.



