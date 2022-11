Alckmin anuncia ex-atleta Ana Moser e ex-jogador Raí na equipe de transição

A medalhista olímpica no vôlei Ana Moser e o ex-jogador da Seleção Brasileira de futebol Raí estão entre os novos nomes anunciados nesta segunda-feira, 14, pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) que vão ocupar grupos na transição do governo Lula.

Os ex-atletas, são membros fundadores do grupo Esporte Pela Democracia.

Raí foi destaque no São Paulo, no Paris Saint-Germain (PSG) e jogou pela Seleção Brasileira. Na Copa do Mundo de 1994, foi camisa 10 e chegou como titular e capitão da equipe que foi tetracampeã do mundo, marcando um gol, de pênalti, na estreia contra a Rússia. Depois, perdeu a posição para Mazinho.

Ana Moser, por sua vez, é considerada uma das maiores atacantes da história do voleibol brasileiro. Serviu à seleção brasileira que trouxe a primeira medalha olímpica para o voleibol feminino, o bronze em 1996.

Ela possui medalhas nas categorias de base da seleção brasileira e por esta também disputou três edições dos Jogos Olímpicos, sendo medalhista em Campeonato Mundial, Copa do Mundo, Copa dos Campeões e Jogos Pan-Americanos.

Foi a capitã da seleção principal em várias competições e obteve títulos importantes, como o tricampeonato do Grand Prix e o bicampeonato no Mundial de Clubes.

Além da dupla, foram confirmados no grupo Edinho Silva, prefeito de Araraquara (SP), Isabel Salgado, ex-jogadora de vôlei, José Luis Ferrarezi, ex-vereador de São Bernardo do Campo, Marta Sobral, ex-jogadora de basquete, Mizael Conrado, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Nádia Campeão, ex-vice-prefeita de São Paulo e Verônica Silva Hipólito, atleta paralímpica.



