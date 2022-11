Cearense é indicado para equipe de transição do governo Lula

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) divulgou nesta quinta-feira, 10, novos nomes que farão parte da equipe de transição do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Entre os indicados está o cearense Rubens Linhares Mendonça Lopes, integrante do diretório estadual do PT no Ceará e candidato a vereador de Fortaleza na eleição de 2020.

Coordenador Nacional da setorial para pessoas com deficiência do PT, Rubinho, como é conhecido, foi nomeado junto com outros seis nomes para o grupo técnico de Direitos Humanos. Além dele, o grupo ainda conta com a deputada federal e ex-ministra da pasta, Maria do Rosário (PT-RS), o deputado estadual por São Paulo Emídio Sousa (PT), a socióloga Maria Victoria Benevides, o doutor em economia Luiz Alberto Melchert, o advogado Silvio Almeida e a ativista do movimento LGBTQIA+ Janaína Barbosa.

Alckmin também anunciou nomes para outros cinco grupos técnicos: Comunicações, Igualdade Racial, Mulheres, Planejamento, Orçamento e Gestão e Indústria, Comércio, Serviços e Pequenas Empresas. No total, foram 36 novos indicados.

Na terça-feira, 8, o vice-presidente, que coordena transição, divulgou a lista dos primeiros nomes da equipe. O ex-ministro Aloizio Mercadante foi oficializado como coordenador do grupo técnico do gabinete de transição, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann ficou responsável pela coordenação política e o ex-deputado Floriano Pássaro foi oficializado como coordenador-executivo do gabinete.

A senadora e ex-candidata a presidente Simone Tebet (MDB) foi escalada para coordenar o grupo de Assistência Social, junto com a ex-ministra Tereza Campello e deputado estadual por Minas Gerais André Quintão (PT).

Na economia, quatro nomes foram indicados: André Lara Resende, Persio Arida, Guilherme Mello e Nelson Barbosa. O presidente eleito tem o direito de nomear até 50 pessoas para cargos remunerados na equipe de transição, além de colaboradores voluntários. O grupo é dividido em 31 áreas temáticas.

