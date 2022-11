Quem são os cearenses que compõem a equipe de transição de Lula

A equipe de transição do governo Lula (PT) vem sendo anunciada pouco a pouco pelo coordenador, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB). O grupo já conta com dois cearenses em suas áreas temáticas, são eles: Rubens Linhares Mendonça Lopes, integrante do diretório estadual do PT no Ceará, e Helena Martins, jornalista e professora do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Federal do Ceará (UFC).



Rubinho, como é conhecido, foi indicado para o grupo técnico de Direitos Humanos da equipe de transição. Além de integrante do PT-CE, ele foi candidato do partido a vereador de Fortaleza, em 2020, mas não foi eleito e ficou na suplência.

Linhares também exerce a função de Coordenador Nacional da setorial para pessoas com deficiência do PT e atua como assessor parlamentar do deputado estadual cearense Acrísio Sena (PT).

Outra cearense indicada, para o núcleo de Comunicação da equipe de transição, foi a professora e jornalista Helena Martins. O nome dela apareceu em uma publicação extra do Diário Oficial da União (DOU) da última sexta-feira, 11. “Como pesquisadora, militante pelo direito à comunicação, mulher e nordestina, não faltam pautas coletivas para levarmos ao debate”, escreveu Martins em postagem nas redes sociais no último fim de semana.

Helena é doutora em Comunicação Social pela Universidade de Brasília (UnB, 2018), com período sanduíche no Instituto Superior de Economia e Gestão (Iseg) da Universidade de Lisboa, financiado pelo Programa de Doutorado-sanduíche no Exterior (PDSE) da Capes. Atualmente, é professora do curso de Comunicação Social e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFC.

Ela também é editora da Revista EPTIC. Coordenadora do Telas - Laboratório de Pesquisa em Políticas, Tecnologia e Economia da Comunicação. Pesquisadora do GT Economía política de la información, la comunicación y la cultura da Clacso e do grupo Comunicação, Economia Política e Sociedade (OBSCOM/CEPOS). Possui mestrado em Comunicação pela Universidade Federal do Ceará (UFC, 2012) e graduação em Comunicação Social - Jornalismo (2009) pela mesma universidade.

