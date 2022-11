Veveu Arruda, marido de Izolda, é 3º cearense na equipe de transição de Lula

O petista é o terceiro cearense a integrar a equipe responsável por planejar a transferência de gestão no Palácio do Planalto.

O ex-prefeito de Sobral, José Clodoveu de Arruda Coelho (PT), conhecido como Veveu Arruda e marido da governadora Izolda Cela (sem partido), foi confirmado como integrante da equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O petista é o terceiro cearense a integrar a equipe responsável por planejar a transferência de gestão no Palácio do Planalto e deve participar do Grupo de Trabalho da Educação.

O sobralense é professor e advogado. No período de 1997 até 2016 foi secretário municipal, vice-prefeito e prefeito de Sobral, tendo distinção especial a política educacional. A gestão foi marcada com bons números de melhoria rede pública municipal, conforme o índice de Oportunidade da Educação Brasileira o (IOEB), em 2015.

O petista também é diretor executivo da Associação Bem Comum, fundada em 2018, que tem como objetivo contribuir para elaborar e/ou executar políticas públicas em áreas que promovam o desenvolvimento humano integral nos aspectos da educação.

A instituição se propõe a formar profissionais da gestão pública, com atuação na rede de escolas municipais e na gestão da educação dos diversos estados. Também se diz responsável pelos programas Educar pra Valer (EpV) e da Parceria pela Alfabetização em Regime em Colaboração (PARC), em parceria com outras conceituadas organizações não governamentais (ONGs).

Veveu se junta a outros dois cearenses que já integram a transição petista. Uma delas é a professora da Universidade Federal do Ceará (UFC) e jornalista Helena Martins, que irá compor o núcleo de Comunicações. Completa o trio o integrante do diretório estadual do PT no Ceará, Rubens Linhares Mendonça Lopes, que foi nomeado junto com outros seis nomes para o grupo técnico de Direitos Humanos.



O novo indicado é casado com Izolda Cela e sua nomeação pode fortalecer o nome da atual gestora no Ministério da Educação do governo Lula a partir de 2023. Hoje sem partido, a governadora vem sendo citada como um dos possíveis nomes para compor a equipe do futuro governo petista, alçada à condição de potencial titular do MEC.

Izolda já foi secretária da Educação em Sobral e também no Governo do Ceará, sendo reconhecida pela melhoria nos índices de qualidade de ensino. Uma das ações de sucesso é o Programa de Alfabetização na Idade Certa (Paic), que virou modelo para outras experiências no País.

