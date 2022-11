Arialdo Pinho, secretário do Turismo do Ceará, é anunciado para equipe de transição de Lula

O secretário do Turismo do Ceará, Arialdo Pinho, foi anunciado na manhã desta quarta-feira, 16, como novo integrante da equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O nome foi apresentado pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), coordenador do grupo.



O anúncio foi realizado pelo político na sede do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, ao lado da presidente nacional da sigla, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT), e do ex-ministro Aloizio Mercadante. No local, trabalha a equipe do petista.

Arialdo é o sétimo nome do Ceará a ser indicado. Ele atuará no grupo que trata de questões relacionadas ao Turismo, que conta ainda com nomes como Carina Câmara, Luiz Barreto, Marcelo Freixo (PSB), Veneziano Vital do Rego, Marta Suplicy, Orsine Oliveira Junior e Chieko Aoki. Em 2022, o titular da pasta teve destacado papel na campanha do governador eleito no Ceará, Elmano de Freitas (PT).

Antes do secretário, foram nomeados Rubens Linhares Mendonça Lopes, integrante do diretório estadual do PT no Ceará, Helena Martins, jornalista e professora do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Federal do Ceará (UFC), Veveu Arruda (PT), ex-prefeito de Sobral e marido da governadora Izolda Cela (sem partido), Jaana Fernandes, funcionária de carreira do Ministério da Educação (MEC), além de José Pimentel (PT), ex-senador, e Camilo Santana (PT), ex-governador e senador eleito.

Natural de Lima Duarte, em Minas Gerais, o secretário, de 68 anos, fixou-se no Ceará em 1958. Ele cursou cursou Economia, Administração e Ciências Sociais. Em 2006, foi convidado a ser coordenador da campanha do atual senador Cid Gomes (PDT) ao Governo do Estado naquele ano. O pedetista acabou vencendo Lúcio Alcântara ainda no primeiro turno.



Naquela época, após as eleições, Arialdo passou a integrar a equipe de transição e, posteriormente, a Secretaria da Casa Civil. Em 2010, volta a coordenar a campanha de reeleição de Cid e de es-presidente Dilma Rousseff (PT). Arialdo assumiu a Secretária do Turismo na gestão de Camilo Santana.



